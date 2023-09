Nu reagerer Martin: 'Der er ikke mere på den historie'

Alexandras eksmand mener ikke, at der er noget nyt at kommentere på, efter at grevindens talskvinde på grevindens vegne udtaler i B.T., at 'hun aldrig vil opgive at få ham til at leve op til sit ansvar'

Under overskriften 'Drastisk ny situation' bragte B.T. tidligere onsdag en historie om, at grevinde Alexandras eksmand Martin Jørgensen ikke længere er fritaget for at betale af på sin 5,5 mio. store milliongæld til hende.

Der står videre, at hun 'aldrig vil opgive' at få sine penge tilbage.

Det svarer den ellers tidligere så notorisk tavse Martin Jørgensen nu på til Ekstra Bladet, og han mener åbenbart ikke, at noget som helst er drastisk.

Ja, faktisk mener han ikke rigtig, at der er noget nyt under solen, virker det til.

Det vender vi tilbage til, for først lidt trivia.

I januar i år blev Martin erklæret for insolvent og fritaget i et halvt år for at skulle betale af på den enorme gæld, som Alexandra har rettens ord for, at Martin har til hende.

Få måneder efter, at han var blevet fritaget i et halvt år for at betale tilbage på sin gæld til ekskonen, og efter han var blevet fyret fra sit '50.000 kroner om måneden'-job hos barkoncernen Rekom, flyttede han til denne adresse i Italien. Eller gjorde han? Foto: Henning Hjorth

Ingen havde set ham

Gælden opstod, da han angiveligt fiflede med familiens regnskab, som han egenhændigt stod for, da han var i ægteskab med grevinden.

Men fritaget fra at betale tilbage er han altså ikke længere, ligesom Martin i mellemtiden i øvrigt er flyttet til Italien, hvor Ekstra Bladet i maj - forgæves - forsøgte at opstøve ham på den adresse, han er tilmeldt.

Ingen kendte ham. Ingen havde set ham.

Kort efter gav han dog lyd fra sig i et interview med Ekstra Bladet, der var det allerførste, han overhovedet gav til noget medie i forbindelse med nærværende sag.

Og nu giver han altså som før nævnt atter lyd.

Martin Jørgensen med sin advokat tilbage i januar i vinterkulden, hvor han blev erklæret insolvent. Foto: Anthon Unger

Grevinde Alexandra og Martin Jørgensen, da de var gift og alt - tilsyneladende var mere fryd og gammen. Foto: Thomas Borberg/Polfoto

Opgiver aldrig

Det sker som reaktion på B.T's artikel, hvor de har talt med grevinde Alexandras presserådgiver, Helle von Wildenrath Løvgreen.

Hun fortæller til avisen på vegne af grevinden, at hun ikke har nogen information om, hvornår Alexandra ønsker at genoptage sagen, nu hvor Martin Jørgensen ikke længere kan gemme sig bag en insolvens-status.

Men:

- Kun at hun aldrig vil opgive at få ham til at leve op til sit ansvar.

Martin Jørgensen, derimod, synes tydeligvis, at der i forbindelse med den nye historie er tale om en ikke-historie:

- Der er ikke andet at sige, end hvad du fik sidst. Beklager, men mere er der ikke på den historie, lyder Martin Jørgensens svar til Ekstra Bladet.

Men hvad var det nu, han sagde sidst? Se med i boksen herunder. Artiklen fortsætter efterfølgende ...

Ekstra Bladet forsøger selvfølgelig herpå at få ham til at udtale sig yderligere om sagen og hans nuværende status, bopæl og økonomiske situation, men det ønsker Martin Jørgensen ikke at svare på.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Helle von Wildenrath Løvgreen, der ikke ønsker at tilføje noget til citaterne, der er givet til B.T., men hun bekræfter, at hun har udtalt det, som B.T. citerer hende for.

Martin Jørgensen vil gerne åbne døren for Wolt-buddets morgenmad, men han vil ikke forklare sig til Ekstra Bladet. Video: Henning Hjorth

Retten på Frederiksberg har erklæret Martin Jørgensen insolvent i seks måneder ved et retsmøde, efter grevinde Alexandra har stævnet ham med krav om, at han skylder hende 5,4 millioner kroner