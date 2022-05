Nu reagerer søsteren

Teiturs søster Sólbjørg sætter nu for første gang offentligt ord på broderens dom for voldtægt

Mens vennerne flygter, står Teitur Skoubos nærmeste tilbage i kølvandet på den to og et halvt år lange fængselsdom, realitystjernen modtog onsdag og øjeblikkeligt ankede.

Fredag var det kæresten Teresa Ovenberg, der på Instagram gik til tasterne:

'Dette er uden tvivl det hårdeste, jeg nogensinde har oplevet og ikke spor sjovt, at en så hård og ydmygende situation er offentlig. Disse dage gør skide ondt..', lød det ærligt på det sociale medie.

Og nu er det Teiturs søster Sólbjørg, der bryder tavsheden efter dommen. Ligesom Teresa Ovenberg understreger hun, at hun netop nu gennemlever en hård tid.

'Den seneste tid har været enormt hård.. Jeg har været væk fra Instagram og sociale medier og brugt tid med familien. Livet sker for os allesammen og det gør rigtig ondt engang imellem.. det er især svært, sårbart og ydmygende i denne situation, hvor offentligheden følger med,' skriver hun på Instagram.

Sólbjørg og broderen har altid været tætte og boede blandt andet sammen i København i en periode. Hun understreger, at hun forsøger at holde hovedet højt.

'Vi holder hovedet højt, hverdagen skal op at køre igen og jeg skal stille og roligt tilbage til mit arbejde,' skriver hun og takker alle, der har sendt søde beskeder i de seneste dage.

Tort-erstatning

I Retten i Odense nåede dommeren frem til, at Teitur Skoubo skulle idømmes to år og seks måneders fængsel i sagen. Derudover skal Teitur Skoubo betale sagens omkostninger samt en tort-erstatning på 100.000 kroner til ofret. Han valgte omgående at anke dommen.

