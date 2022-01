Nu reagerer sponsorer: Mindst én er smuttet

Man ryger åbenbart ikke i mediemøllen ustraffet.

Det kan den 19-årige influencer Louise Madsen skrive under på efter sit livs stormvejr.

De videoer på YouTube og Instagram, hvor hun i flere tilfælde har talt dårligt om sin overbo, Steffen Hou, efter at hun blev sur på ham over det, hun kalder nabochikane, er nemlig ikke bare almindelige videoer.

Det er ofte sponsorerede af slagsen, hvor en samarbejdspartner har betalt Louise Madsen for f.eks. at nævne deres navn og tale godt om deres produkter, bære deres tøj, smykker eller lignende.

Sådan tjener populære influencere deres - ganske ofte - mange penge. Men noget tyder på, at Louise Madsens nabostrid og især udskamningen af Steffen Hou i en række sponsorerede videoer kan blive et problem for hende.

I hvert fald vil de samarbejdspartnere, Ekstra Bladet har fået svar fra, da vi kontaktede dem for at høre deres reaktion på sagen, kigge nærmere på forløbet.

'Vi tager naturligvis den aktuelle sag dybt seriøst og er nu i fuld gang med at undersøge situationen nærmere,' skriver administrerende direktør i norden for måltidskassefirmaet HelloFresh, Kristian Hald.

HelloFresh er bare én af Louise Madsens mange samarbejdspartnere, og de sponsorerede blandt andet en video fra sommeren 2021, hvor Louise Madsen efter ca. otte minutter sidder i Kongens Have i København og taler dårligt om sin overbo.

Influencer Louise Madsen taler ud om nabokrigen med journalisten Steffen Hou.

Lang liste af partnere

Listen af samarbejdspartnere tæller også bl.a. Gina Tricot, Nextory, Zalando, byBiehl, Nøie og Desenio. Sidstnævnte laver plakater og posters i skandinavisk design, men har pt. ikke planer om et yderligere samarbejde. Det har dog ikke noget med sagen at gøre.

'Da vi ikke er inde i sagen eller ved, hvad der er sket og hvem, der har ret, afstår vi fra at tage parti. Vi udvælger selv vores influencere, men kan ikke være ansvarlige for, hvad de laver, efter at vi har samarbejdet med dem. For nu er der ikke planlagt flere samarbejder,' fortæller Amanda Leklöf, PR Manager for Desenio, på svensk i en mail.

Vil kigge på sagen

Og så er der NA-KD - et af verdens hurtigst voksende tøjbrands - som benytter Louise Madsen. Også de vil kigge på sagen.

'Det er korrekt, at vi har arbejdet med Louise Madsen i 2021 med betalte samarbejder på hendes medieplatforme. Vi har ikke hørt om denne historie (Ekstra Bladets afsløring om nabostrid og udskamning, red.), men vi vil helt sikkert kigge på sagen.', skriver Julia Alqvist, Global PR fra NA-KD, i en mail og fortsætter:

'Når vi laver samarbejder med profiler for at vise vores produkter, kontrollerer vi ikke eller kender til alt, der bliver sagt og gjort i for eksempel en vlog (en blog i videoform på f.eks. YouTube som dem, Louise Madsen laver, red.). Men alle de profiler, vi arbejder med, skal godkende vores vilkår og betingelser, der udtrykkeligt fastslår, at det ikke er tilladt at lave indhold, hvor man mobber folk,' lyder det.

Netop NA-KD er hårdt ramt af sagen, når det kommer til kundetilfredshed.

På deres Trustpilot, der ellers har fire stjerner ud af fem i gennemsnits-rating, vælter det således lige nu ind med dårlige anmeldelser alene af den grund, at NA-KD er samarbejdspartner med Louise Madsen.

Her svarer NA-KD i øvrigt deres kunder det samme, som de svarede Ekstra Bladet: 'Vi har ikke hørt om denne historie'.