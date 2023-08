Nu reagerer syg Niarn

For nylig måtte Niarn, som har det borgerlige navn Niels Roos, udskyde sin planlagte efterårsturné, der skulle lægge fra start til oktober, grundet en nyresygdom.

Siden den nyhed har der været tavshed fra rapperen, men nu reagerer han.

Det sker i et opslag på Instagram, hvor han sender en stor tak.

'Midt i alt elendigheden føler jeg mig som et utroligt heldigt menneske, der har fået lov at røre så mange mennesker med min kunst, som nu giver lidt tilbage i form af god energi og kærlighed,' skriver Niarn i opslaget, der fortsætter:

'Hver enkelt besked er læst og værdsat. Tak fra mig og min elskede familie.'

Niarn fik konstateret, at hans nyre var syg, da han i forbindelse med sin turné i foråret 2021 gik til lægen efter en periode med for højt blodtryk.

Her fik han besked på, at hans nyrefunktion var faretruende lav, og blev derefter overført til Rigshospitalet, hvor han fik sin diagnose: en autoimmun sygdom, der havde nedbrudt hans nyrer.

Slået af omstændighederne

Dengang frarådede lægerne, ifølge Niarn, på det kraftigste, at han tog ud og spillede koncerter. Det nægtede Niarn dog, så han var på turné i februar 2022. På billedet, rapperen har lagt på Instagram, tømmer han halvanden liter dialysevæske ud inden sit show på Smukfest.

Men nu må han altså se sig slået af omstændighederne.

'Min krop er slidt ned af sygdommen, og jeg kan ikke spille flere koncerter, før jeg får en ny nyre via en transplantation. Det ser heldigvis ud til at lykkes i løbet af efteråret - og på den anden side af nytåret skulle jeg gerne være (næsten) så god som ny,' skrev Niarn dengang i den udsendte pressemeddelelse.

Den fortsatte:

'Det betyder desværre, at vi er nødt til at rykke efterårets planlagte Himmelfarten Tour til næste år for at gøre plads til transplantation og efterfølgende restitution.'