Nu reagerer TV 2

Jes Dorph-Petersen er en lettet mand, efter Advokatnævnet har givet ham medhold i, at han ikke blev tilstrækkeligt informeret i forbindelse med den advokatundersøgelse, der endte med at gøre ham uønsket på TV 2.

Samtidig fik advokaten, der undersøgte MeToo-anklagerne mod Jes Dorph-Petersen, en bøde på 20.000 kroner for brud på god advokatskik.

Det var TV 2, der hyrede advokatfirmaet Norrbom Vinding til opgaven, og hos tv-kanalen hæfter man sig ved, at selve undersøgelsens konklusioner ikke anfægtes.

'Da vi i efteråret 2020 vurderede, at vi havde brug for ekstern, professionel hjælp til en undersøgelse af mulige krænkelser på TV 2 gennem årene, bad vi et af de mest anerkendte advokatfirmaer på området om at tilrettelægge og gennemføre en proces for os,' lyder det i en skriftlig kommentar fra TV 2's kommunikationsafdeling til Ekstra Bladet.

'Vi er tilfredse med, at Advokatnævnet ikke finder anledning til at rejse kritik af selve det forhold, at undersøgelsen blev gennemført, af den proces der generelt blev fulgt i forbindelse med undersøgelsen, eller af den vurdering, som blev foretaget i forbindelse med undersøgelsen.'

Lettet Jes får medhold

Overvejer retten

Konklusionen fra Advokatklagenævnet bød dog også på en næse til advokaten, og det har man noteret sig hos TV 2, der nu vil afvente det videre forløb.

'Vi hæfter os dog ved, at et flertal i Advokatnævnet mener, at der i forbindelse med den afsluttende afrapportering skulle have været medtaget nogle flere oplysninger om den lovgivning, som knyttede sig til den vurdering, som blev foretaget. Vi forstår på Norrbom Vinding, at man nu vil nærlæse Advokatnævnets kendelse, og at advokatfirmaet overvejer at bringe sagen videre til retten.'

Det ligger på linje med den skrivelse, som Ekstra Bladet blev henvist til, da vi kontaktede advokaten, der har foretaget undersøgelsen af Jes Dorph-Petersen.

