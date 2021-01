Nu reagerer TV2: 'Det gør ondt'

Tirsdag aften kunne Ekstra Bladet afsløre, at Jes Dorph-Petersen, der blandt andet er vært på 'Go' aften LIVE' på TV2, af Nordisk Film TV er blevet fyret efter en ekstern advokatundersøgelse af sexisme og sexchikane på kanalen.

Fyringen betyder, at Jes Dorph-Petersen ikke længere kan være vært på TV2's kanaler.

TV2 har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men i et skriftligt svar til Ekstra Bladet forklarer Lotte Lindegaard, der er program direktør, lidt mere om baggrunden for, at Jes Dorph-Petersen nu er fortid på TV2.

Hun understreger dog, at hun ikke vil gå i detaljer om den konkrete sag.

'Vi kan ikke udtale os i detaljer om Jes Dorph-sagen, fordi der – bl.a. som følge af GDPR – er et hensyn til de kvinder, der i fortrolighed har delt deres historier med advokatfirmaet og TV2. #MeToo handler om, at der er ofre, og der er ingen vindere i disse sager. Det gør ondt, når der er fokus på #MeToo – både på dem, det er gået ud over, og på dem, der bliver anklaget for krænkelser', lyder det fra indholdsdirektøren.

Blå bog: Jes Dorph-Petersen Jes Dorph-Petersen er efter en ekstern advokatundersøgelse om sexisme og sexchikane på TV2 blevet fyret. Få et overblik over hans liv og karriere her: 61 år gammel, født i 1959.

Uddannet journalist ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i 1984.

Før han i 1989 blev ansat ved TV2, har han arbejdet ved Frederiksborg Amts Avis og Danmarks Radio.

På TV2 er Jes Dorph-Petersen blandt andet kendt som vært på TV2 Nyhederne og Station 2, men han har desuden været vært på underholdningsprogrammet 'Hvem vil være millionær?', sportsbegivenheder og diverse udsendelser om det danske kongehus.

Fra 2012 til 2015 var han ansat som vært for Champions League på TV3.

Senest blev han ansat af Nordisk Film TV, hvor han har været vært på Go’aften Danmark og senere Go’aften Live, som produceres for TV2. Vis mere Luk

Skabe tryg arbejdsplads

Indholdsdirektøren understreger, at de på TV2 ikke accepterer nogen former for krænkelser, og på den baggrund kan de ikke længere se Jes Dorp-Petersen som en del af TV2.

'Vores fokus på TV2 er at skabe en tryg arbejdsplads uden krænkelser. Derfor accepterer vi heller ikke krænkelser, og krænkelser af alvorlig karakter er uforenelige med at bestride en position, hvor man er et billede på TV 2s værdier. I den situation er vores opgave at trække en streg og drage en konsekvens uanset, hvornår de er foregået'.

Afskedigelsen fandt sted på baggrund af en advokatundersøgelse, som TV2 har iværksat for at komme til bunds i problemet med sexisme og sexchikane på kanalen.

Lotte Lindegaard reagerer nu på fyringen af Jes Dorph. Foto: Miklos Szabo /TV2

'For at få tilrettelagt en fuldstændig professionel proces hyrede TV 2 et advokatfirma til at behandle alle henvendelser fra nuværende og tidligere medarbejdere i TV 2. I det omfang henvendelsen er blevet anset for at vedrøre en mulig krænkende handling, har Norrbom Vinding (advokatfirma, red.) bistået TV2 med den videre håndtering af denne', lyder det.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jes Dorph-Petersen, men i skrivende stund uden held.

På Facebook forklarer Dorph dog mere om, hvad han mener om fyringen, og her lægger han ikke skjul på, at han er både skuffet og vred over sagen.

