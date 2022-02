Nu ryger liebhavervillaen

Det blev alligevel til en del år for tv-kok, restauratør og musiker James Price i det pæne Gentofte.

Men efter 13 år er det slut.

Nu skal liebhavervillaen på markedet.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Der er tale om noget af bolig med 158 kvadratmeter bolig og en have på 2.500 kvadratmeter, der ligger ned til Brobæk Mose ved Gentofte Sø.

Da Price købte hjemmet tilbage i 2009, betalte han 4.650.000 kroner for at overtage nøglerne til den mondæne villa, men i dag er den kommet til salg hos den lokale mægler EDC Poul Erik Bech, Gentofte for 9,9 millioner kroner – altså mere end dobbelt så meget, som da han købte ejendommen for næsten 13 år siden.

Høje priser

Gentofte er ud over at være landets næstdyreste villakommune lige efter Frederiksberg også et af de steder, hvor priserne har haft seriøst vokseværk i mange år.

Bare siden 2009, hvor James Price købte sin villa, er en gennemsnitlig huskvadratmeter i kommunen ifølge Boliga.dk's salgsdata steget fra at koste knap 32.000 kroner til nu at koste lige over 68.300 kroner.

En kvadratmeter hus er altså blevet over dobbelt så meget værd i den tid, den ældste af de folkekære brødrene Price har boet på adressen.

Ud over det populære madprogram 'Spise med Price', som han laver med sin lillebror, Adam Price, på DR, er James Price også komponist og kapelmester i Cirkusrevyen.

