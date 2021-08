Nu sælges hans luksusvilla for kæmpe millionbeløb

Boet efter Peter Viskinde har sat hans luksusvilla i Aarhus til salg.

Det skriver Se&Hør.

Den tidligere Big Fat Snake-stjerne døde i marts i en alder af 67 år, og han efterlod sig ikke blot en stor formue, men også en stor villa i det centrale Aarhus.

Villaen ligger lige syd for Aarhus i det mondæne kvarter på hjørnet mellem Strandvejen og Carl Nielsens vej, og den er hele 433 kvadratmeter stor med 12 værelser, skriver mægler i salgsopstillingen.

Ifølge Se&Hør betalte Viskinde 6,2 millioner kroner for ejendommen, da han købte den for 19 år siden, og det er dermed ikke nogen lille fortjeneste, der kan hentes på et salg.

Boligen er nemlig sat på markedet til en udbudspris på hele 38 millioner kroner.