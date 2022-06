Nu skal de giftes

Ann Camilla og kæresten Heidi er blevet forlovet og kan derfor nu se frem til at blive gift

Tilbage i januar sidste år kunne en glad Ann Camilla meddele, at hun havde fundet kærligheden hos kvinden Heidi.

Det skete, efter at hun havde medvirket i realityprogrammet 'Singletown' på Discovery+ og siden var gået fra kæresten Samira, som hun deltog i programmet med.

Siden da er det dog kun gået fremad med kærligheden for Ann Camilla, der nu også kan juble over, at hun har fået en ring på fingeren og derfor snart skal giftes.

Det afslører hun selv i et opslag på Instagram, hvor hun fortæller, at hun og Heidi er blevet forlovet.

'DET STØRSTE JA. - 2023 bliver endnu et fantastisk år sammen med dig og så endda som din hustru', lyder det fra Ann Camilla i et opslag på Instagram, hvor hun står sammen med Heidi og stolt viser sin forlovelsesring frem.

Utrolig fantastisk kvinde

Til Ekstra Bladet har Ann Camilla tidligere fortalt, at hun og Heidi havde kendt hinanden i et godt stykke tid, før der opstod følelser imellem de to.

'Vi har mødt hinanden igennem en fælles veninde. Det startet dog ud venskabeligt, hvor vi havde det supersjovt sammen. Efter mit og Samiras brud kyssede vi i fuldskab, og så har vi set hinanden siden,' sagde hun til Ekstra Bladet og fortsatte:

'Hun er en utrolig fantastisk kvinde, som er lyttende, rolig og får mig til at føle mig tryg samt får mig til at føle mig som den vigtigste kvinde. Derudover får hun mig til at grine hele tiden, og jeg smiler konstant i hendes nærvær,' sagde hun videre.

Ann Camilla og Samira klarede udfordringerne i 'Singletown' og blev sammen, men efterfølgende gik de hver til sit. Foto: Discovery Networks Danmark

De to er siden flyttet sammen og har renoveret deres nuværende hus sammen, og nu kan de altså også se frem til at blive ægtefolk.