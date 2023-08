Nu skal de skilles

Kærligheden er brast mellem influencer Line Rømer Borregaard og den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Ronnie Rømer Børregaard.

Det oplyser Line Borregaard på Instagram, hvor hun fortæller, at de efter enighed har valgt at gå hver til sit.

Hun fortæller videre, at bruddet har været noget tid undervejs.

'Ronnie og jeg har sammen besluttet, at gå hver til sit og det har været undervejs i et godt stykke tid', lyder det i opslaget, der fortsætter:



'Det er med et tungt hjerte, men med den største respekt for hinanden og med ønsket om, at vi begge vil hinanden det aller bedste - og det er vi ikke længere for hinanden', skriver hun videre.

Så stolt

Line Borregaard lægger samtidig ikke skjul på, at hun og Ronnie Rømer Borregaard har haft en fantastisk tid sammen.



'Jeg er så stolt af eventyret, de mange oplevelser og de fantastiske børn vi har fået sammen. Og så er jeg stolt af, at vi har set hinanden i øjnene og er stoppet imens relationen er god', lyder det videre i opslaget, der fortsætter:

'Vi har gjort, hvad vi kunne, og nu vil vi i stedet bestræbe os efter at være de bedste forældre sammen - hver for sig', lyder det videre.

Parret, der har tre børn sammen, blev gift i august 2016.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Line Borregaard, der oplyser, at parret ikke har yderligere kommentarer til bruddet.