Nu sker det: - Jeg elsker shitstorms

Efter et års udskydelse udkommer Jim Lyngvild og Ghita Nørbys bog 'Shitstorm' snart, og lige præcis bogens titel er noget Jim Lyngvild elsker

Det er knap og nap et lille år siden, at en rasende Jim Lyngvild trak i bremsen og stoppede produktionen af bogen 'Shitstorm'.

- Hver gang jeg går forbi den, så har jeg lyst til at spytte på den, fordi den er så grim, sagde Jim Lyngvild, om bogens udseende, sidste år til Ekstra Bladet og kaldte selv bogen for et 'misfoster'.

Bogen har han begået sammen med Anne Sophia Hermansen og Ghita Nørby. Onsdag troppede sidstnævnte og Jim Lyngvild sammen op på den røde løber til verdenspremieren på 'Ehrengard: Fuldførelsens kunst'.

De to kan nu glædeligt berette, at bogen er lige på trapperne.

- Bogen kommer om en måned, siger en glad Jim Lyngvild og tilføjer, at den er blevet så meget bedre og krydret med mange flere fede shitstorme.

Kan I selv lide shitstorms?

- Nej, det ved gud, jeg ikke kan. Det er det ondeste, der findes, svarer Ghita Nørby prompte, hvor Jim Lyngvild stikmodsat svarer:

- Jeg elsker det, jeg elsker shitstorms. Der er vi forskellige, siger han.

Bogen 'Shitstorm' skulle oprindeligt være udkommet tirsdag 1. november. Ghita Nørby, Jim Lyngvild og Anne Sophia Hermansen havde allerede dengang holdt bogreception for bogen.

Jim Lyngvilds slotseventyr tog tirsdag til med ekstra styrke, da han afslørede, at han nu er medejer af det firma, som ejer brugsretten til Charlottenlund Slot. Han har med egne ord udviklet sig fra skrigende spradebasse til forretningsmand.