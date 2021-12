Nu står de frem

Annika Aakjær og Victor Lander deler nu, at de er kærester

Som en stor hjælp til diverse medier har Annika Aakjær og Victor Lander delt, at de er kærester, ved at sende en meddelelse ud, hvor de har lavet forskellige tekster, der kan bruges af pressen til at offentliggøre deres forhold.

Det gør de på det sociale medie Instagram - vi siger tak.

'Afgjort: Gevinsten er skattefri', lyder det på det første billede, hvor parret står sammen.

På et af de mange billeder med passende overskrifter kysser parret og cementerer altså deres forhold for alle dem, der er interesserede.

'Jeg håber, at det er sandt', lyder det.

12 år yngre

Ekstra Bladet har det sidste stykke tid kontaktet parret for at høre, om de var kærester, men de har altså ikke haft lyst til at bekræfte før nu.

Tidligere har Annika Aakjær dog udtalt, at hun var sammen med en 12 år yngre mand.

- Der er sket det, at jeg har mødt en, der er en del yngre end mig. Altså 10-12 år yngre. 12, hvis man går op i matematik. Jeg tænkte af samme grund, at så skulle det ikke være seriøst. Men så er vi i Føtex Food, og pludselig tager han mig i hånden på gaden - altså i offentligheden, lød det glad fra en Annika Aakjær i et tv-program.

Parret arbejder begge i tv-branchen, hvor Victor Lander blev landskendt for sin rolle som vært på 'Legomasters'.

Annika Aakjær er bedst kendt for sin menstruationssang ved Zulu Comedy Galla og for sin værtsrolle ved DMA.