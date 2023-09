Nu svarer hun: - Du fortjener en flad

Det har ikke været kønt at følge, hvordan søskendeparret Mathias og Louise Hjorts familiefejde har udspillet sig i medierne.

I en længere periode har der været kold luft mellem den tidligere 'Paradise Hotel'- og 'Good Luck Guys'-deltager Mathias Hjort og hans søster, der som den første vandt 'Paradise'.

Søskende-drama: Klapper i

Opbakning til hinanden - og mangel på samme - har været årsagen til, at de to reality-kendisser har været oppe at toppes. I hvert fald i spalterne og foran kameraerne.

Mathias Hjort har tidligere sagt til Se & Hør, at han er skuffet over, at hans søster ikke støttede ham under hans seneste deltagelse i 'Good Luck Guys'.

Mathias Hjort har tidligere lavet sangen 'Sæt dig på mit ansigt'. Foto: Jonas Olufson

Louise Hjort har lige som sin bror været tilbageholdende med at uddybe, hvad kernen i konflikten præcist er.

Men nu har hun valgt at give sin version af, hvad tvisten mellem dem bunder i. Det gør hun i en sang, hvor hun har lånt melodien fra sin bror.

Søndag morgen har hun på Instagram delt en video, hvor hun angiveligt overrasker sin lillebror med en sang i haven. Det hele er sirligt dokumenteret på en video.

I sangen 'Sig det til mit ansigt' synger hun blandt andet:

'Knægt hør nu her, hvad er det der sker, troed' vores forhold var mere værd. Du siger jo selv, ikke gør mor ked, men hvem er det lige, der er led?

'Luk ned for dit ego og lyt lige nu, vi misted' en bror og smerten var stor, og nu vil du smid' mig væk. Tror du seriøst, at jeg er ligeglad, knægt du fortjener en flad', synger hun i videoen, der slutter med, at de to søskende grinende krammer hinanden.

Louise Hjort bekræfter overfor Ekstra Bladet, at familiefreden mellem hende og Mathias Hjort er genoprettet.

- Jeg er glad for, at det her hurlumhej er overstået, og så siger han det forhåbentligt til mit ansigt, når der bliver noget en anden gang - hvilket der gør. Vi er jo søskende for helvede, griner Louise Hjort og fortsætter.

- Jeg er glad for, at vi er tilbage i hinandens liv. Og som jeg sagde til Mathias: Jeg giver ikke bare op på min lillebror!