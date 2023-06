Nu taler han om fødslen: 'Det er sgu vildt'

De nybagte forældre 'The Olsens' kom først på ugen hjem fra hospitalet - lykkelige men trætte. Morten Brangstrup Olsen alias dj Faustix fortæller, at Irinas fødsel tvang ham til at gøre noget, han bestemt ikke er vant til

Mandag skete det endelig.

Irina Olsen og hendes mand, Morten Brangstrup Olsen, der også er kendt som dj og producer Faustix, blev efter lang ventetid forældre til en lille dreng, der skal hedde Aston Ejvind Olsen.

Den klejne purk bliver således lillebror til Allessia på otte år.

'Vi er lige kommet hjem i dag. Alle er sunde og raske og har det dejligt. Det er sgu vildt at være far til to nu. Vi er supertrætte - jeg har fået seks timers søvn de sidste fire dage', skrev en søvnig Morten Brangstrup Olsen til Ekstra Bladet i en sms sent mandag.

Der bliver dog ikke tid til at hvile på laurbærrene hos den travle elektroniske musikmager.

Han går således en hektisk tid i møde, hvor han skal balancere rollen som nybagt dobbeltfar med sit travle job, der ofte foregår om aftenen og natten, hvor han turnerer rundt i sommerlandet og spiller sin dance-musik på festivaler og ved events.

- Jeg har jo en travl sommer. Og i og med at vi lige er blevet nybagte forældre, får publikum nok en lidt mere distræt Faustix at mærke bag kulissen grundet manglende søvn. Men showet bliver stadig voldsomt fedt og storladent, siger han til Ekstra Bladet

Når gravide Irina kalder på mad på skøre tidspunkter, så skal den vordende Faustix en tur i Netto på snack-patrulje

Mandag var der dog ingen musik fra Faustix på en scene, for her var han nødt til at melde pas på et ellers allerede booket job, da fru Irina Olsen gik i fødsel.

En ret unik situation, for det hører absolut til sjældenhederne, at han er nødt til at aflyse, melder han:

- Jeg måtte afløse et job på selve dagen for fødslen. Det er blot anden gang, jeg har gjort det i mine 15 år i branchen, siger Faustix.