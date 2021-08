Nu taler han om sønnens død: 'Det er helt ubærligt'

Sommeren igennem har han stået på scenen i Cirkusrevyen - i sin 40. og sidste sæson. Og har som vanligt fået latteren til at rulle blandt publikum.

Alt i mens har han båret på en kæmpe sorg - sønnen Mikkels død i marts.

Tidligere på måneden fortalte han - ganske kortfattet - til Ekstra Bladet om det store tab, som han hidtil har holdt privat.

I bogen 'Hellere halvgammel end helt død', som udkommer 26. august, fortæller han mere om den tragiske nat i marts, hvor politiet ringede på hans dør i Hellerup med den værst tænkelige besked en forælder kan få: Din søn er død.

Midt i al viraken om bogen, der blandt meget andet handler om en af de sværeste perioder i hans 80-årige liv, har Ulf Pilgaard overskud til at fortælle om tabet, der stadig smerter:

En kæmpe tragedie

– For mig er det en kæmpe tragedie, som det stadig er svært at tale om. I foråret var det helt uoverskuesligt. Det var også derfor, at Mikkel ikke fik nogen dødsannonce. Jeg kunne simpelthen ikke overskue det ... Det er fortsat helt ubærligt, siger han ærligt til Ekstra Bladet.

Kæmpede med misbrug

Knap 50 år fik Mikkel her på jord. Og en stor del af dem var ganske barske. Siden teenageårene kæmpede han med stof- og alkoholmisbrug. Efterfølgende kom diagnosen paranoid skizofreni - og et liv som førtidspensionist.

I sin bog fortæller Ulf Pilgaard om at kæmpe med skyldfølelse i forhold til sønnens liv og død. Han understreger dog over for Ekstra Bladet, at Mikkel altid havde et helle i Hellerup.

– Hvordan har det været at tale om Mikkels liv i bogen? Har det været en slags terapi?

– Nej, det vil jeg ikke sige. Hele bogprojektet startede for et års tid siden. Før Mikkel døde. Men så skete det. Og det hører med til fortællingen.

– Har du følt det som en lettelse, at Mikkels svære liv er slut?

– For mig er det ingen lettelse. Uanset hvor svært Mikkel havde det, og hvad han kæmpede med, så vil jeg altid hellere have en levende søn. Men for Mikkel tror jeg, at døden var en lettelse, siger Ulf Pilgaard og understreger, at der ikke var tale om selvmord.

Ville gerne leve

– Det var hans krop, der sagde stop efter de mange års misbrug. Trods svære dage havde Mikkel også gode perioder. Han har faktisk aldrig været suicidal. Nu og da sagde han direkte, 'jeg vil selvfølgelig gerne leve'.