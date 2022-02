Nu taler han omsider: 'Undskyld, Dorph'

Debatredaktør Magnus Barsøe beklager nu, at han delte et privat billede uden samtykke

Tavsheden har været total fra debatredaktør på Politiken Magnus Barsøe, efter han sidste uge delte et mystisk billede, som skabte røre på de sociale medier.

På billedet ser man tidligere rektor på Forfatterskolen Jeppe Brixvold, tidligere tv-vært Jes Dorph-Petersen, filmproducer Peter Aalbæk, tidligere overborgmester i København Frank Jensen og folketingsmedlem Naser Khader.

Ekstra Bladet kom i besiddelse af billedet, fordi det blev delt på Twitter af Magnus Barsøe.

Delingen af billedet har fået en del kritik - særlig fra en personerne, der ses på billedet - Jes Dorph.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Efter at have nægtet at stille op til interview i flere dage har Magnus Barsøe nu valgt at give Jes Dorph en offentlig undskyldning for delingen.

Det gør han til Ekstra Bladet - dog ønskede debatredaktøren ikke at medvirke på video.

- Vi har jo spurgt, om du ville stille op til video-interview, og det sagde du nej til. Må vi høre lidt om, hvorfor?

- Da I spurgte i går, der stod jeg i hullede bukser, hvilket jeg stadig har på, og en slidt t-shirt, så jeg vil egentlig hellere tage den over telefonen.

- Nå, så hvis vi havde spurgt i dag, så var du kommet op i studiet?

- Nej, lad os bare tage den her.

Debatredaktøren har, siden han delte billedet på Twitter, besluttet sig for, at det måske ikke var helt i orden med tanke på privatlivets fred, og derfor undskylder han nu.

- Jeg godt kan se Jes Dorphs pointe, og hvis han føler sig krænket af det billede, der er taget på en restaurant, så vil jeg gerne undskylde for det, sådan skal det heller ikke være. Uanset hvem man er, eller hvad man har lavet, så har man ret til privatliv, og det vil jeg gerne respektere.

Skulle acceptere det

Ifølge Magnus Barsøe besluttede han sig for at tage billedet ned fra sin egen Twitter, efter en journalist fra Weekendavisen gjorde ham opmærksom på, at personerne på billedet ikke havde givet samtykke til, at det måtte deles.

- Søren Villemoes skrev noget i stil med, at det var lige meget, hvad de havde lavet, og at de her mennesker måske ikke havde været så gode til at bede om samtykke selv, men de har jo ikke givet samtykke til, at det her billede bliver delt, så han synes, jeg skulle slette det. Da jeg læste det, tænkte jeg, at jeg var rygende uenig, men så gik jeg lidt rundt om mig selv, og så erkendte jeg, at han jo havde en pointe. Så slettede jeg det.

- Var det så en fejl at dele billedet?

- Godt spørgsmål. Jeg tror stadig, jeg havde stået i et dilemma, hvis jeg havde modtaget det billede fra en kilde nu. Men jeg ville ikke have lagt det op i dag, det ville jeg ikke gøre, fordi vi alle sammen har ret til privatliv. Denne her sag har cementeret for mig, at privatlivets fred er noget, vi skal passe på.

- Hvad har Kristian Jensen (chefredaktør på Politiken, red.) sagt til, at du har delt billedet?

- Jeg har slet ikke talt med ham.

- Det har I ikke haft en dialog om?

- Nej, ingen dialog om det billede.

Kan bare selv sende

Jes Dorph har i forbindelse med sin kritik af Magnus Barsøe foreslået journalisten, at han simpelthen bare kan sende ham direkte billeder hver gang, han er ude og spise. Men det er Magnus Barsøe ikke interesseret i.

- Nej, det er jeg ikke.

Næste punkt på dosmersedlen for debatredaktøren er nu, at han skal have rakt ud til Jes Dorph.

- Han skrev til mig på Facebook, og jeg tror bare, at jeg skriver det samme til ham, som jeg har sagt her, lyder det.