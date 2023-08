Nu taler hun: - Det er ikke noget, der kommer bag på mig

Tirsdag åbnede Janni Ree for første gang op og talte om sin mand Karsten Rees demens

Tirsdag åbnede Janni Ree for første gang op og talte om sin mands demens

Tirsdag aften dukkede Janni Ree op på den blå løber til premieren på 'Gran Turismo', hvor hun for første gang satte ord på den sygdom, som har ramt hendes mand, Karsten Ree.

I sidste uge kunne familien meddele, at Karsten Ree har fået konstateret demens, og det var da også en berørt Janni Ree, der mødte pressen på den blå løber.

Efter en opslidende uge trængte hun til luftforandring.

- Jeg står her, jeg er lidt træt. Men det er rart at blive luftet lidt og komme ud med sine veninder. Det trænger man jo også til, sagde hun og satte også nogle sparsomme ord på, hvordan det har påvirket hende:

- Jeg vil ikke sige så meget om alt det her, vi har sendt en pressemeddelelse ud. Det er selvfølgelig altid lige så hårdt for pårørende i sådan en situation. Det er ingen hemmelighed. Jeg tror faktisk, det er værre.

Annonce:

- Det var jo under en kræftudredning, det blev opdaget. Hvordan har Karsten det?

- Jeg vil ikke svare på det. Der er sendt en presse meddelelse ud, siger Janni Ree, der heller ikke har meget lyst til at snakke om, hvordan hun selv reagerede, da hun fik nyheden om sin mands sygdom.

- Nu stiller du mig igen et ledende spørgsmål. Jeg har ikke lyst til at svare på det, for det er ikke noget, der kommer bag på mig. Jeg er trods alt den, der er der hver dag, lød det fra Janni Ree.

Da Karsten Ree i april for otte år siden fik konstateret kræft i blæren, traf han en hurtig beslutning. Han friede til sin kone, Janni Ree, og dagen efter blev de viet på rådhuset. Foto: Jan Unger

Fik ildebefindende

I fredags fortalte Karsten Rees nærmeste familie i en pressemeddelelse om hans demens. Janni Ree kunne i samme ombæring meddele, at Karsten Ree inden for den seneste uge havde haft et ildebefindende.

Som Ekstra Bladet skrev i juli, er det ikke det eneste, der har ramt den 78-årige milliardær, der netop nu er i gang med en udredning under en kræftpakke.

Som det fremgår af meddelelsen fra familien, er det i forbindelse med netop disse undersøgelser, at han fik konstateret demens.

’Som tidligere kommunikeret er Karsten i gang med et længere udredningsforløb. Som en del af dette er det desværre blevet konstateret, at han lider af demens,’ skrev familien.

LÆS OGSÅ: Danmarks mest kulørte rigmand: 78-årige Karsten Ree har oplevet mere, end de fleste kan drømme om. Se de eksklusive billeder her.