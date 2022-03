Nu taler hun efter alvorlig sygdom

Ulla Essendrop er ovenpå, efter hun for nylig blev ramt af alvorlig sygdom

For nylig fortalte DR-værten Ulla Essendrop åbent, at hun sidste år var ramt af alvorlig sygdom.

Efter i en længere periode at have kæmpet med voldsomme mavesmerter, viste det sig efter en lang række undersøgelser, at der var tale om en stor vandcyste, der havde vandret op i Essendrops æggestok. Samtidig var hun ramt af en voldsom betændelse i bughulen.

En alvorlig tilstand, som krævede at Essendrop blev opereret flere gange.

Da Ekstra Bladet lørdag aften møder Ulla Essendrop til TV Prisen 2022 fortæller hun, at hun har det meget bedre og nu er kommet helt ovenpå efter sygdommen.

- Jeg har det rigtig godt, og jeg mærker stort set ingenting. Det er vokset rigtig fint sammen, siger Essendrop med henvisning til arrene efter operationerne.

Foto: Emil Agerskov

Alle bivirkninger væk

Den 45-årige vært fortæller samtidig, at hun stort set er blevet fri for bivirkninger.

- Stort set alle bivirkninger er væk. Det går over al forventning, siger Essendrop.

Hun lægger dog ikke skjul på, at det har været hårdt mentalt at komme ovenpå. Hun har tidligere fortalt, at hun blandt andet har kæmpet med dødsangst som konsekvens af sygdommen, men også på den front går det den rigtige vej.

- Det har selvfølgelig været krævende, men til gengæld har jeg en arbejdsplads, der har været meget fleksible, meget forståelige og meget rummelige og givet mig lige præcis den tid, jeg har haft brug for og den fleksibilitet, jeg havde brug for, efter jeg kom tilbage, siger hun og fortsætter:

- Så vi har haft et rigtig godt forløb. Og så har jeg sindssygt gode kolleger, som bare er halvdelen af det i forhold til at komme tilbage, siger hun og fortæller, at hun nu er tilbage på 'Aftenshowet' på fuld styrke.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ulla Essendrop har blandt andet en fortid som model. Læs historien, og se de eksklusive billeder af hende fra modeltiden lige her.