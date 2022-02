Nu undskylder han

En mærkværdig sag om Jesper Dahl - også kendt som Jokeren - og radiovært Bjarke Buurgaard Talamona samt Hørsholm Kommune så dagens lys, da det tirsdag kom frem, at Jokerens navn var blevet misbrugt i en nu meget omtalt ansøgning til Hørsholm Kommune, som angiveligt var blevet tilbudt en sang til 13.000 kroner af de to.

Ekstra Bladet kunne i den forbindelse afsløre, at Jokeren intet havde med sagen at gøre, hvorfor han følte sig ført bag lyset af Bjarke Buurgaard Talamona, som har skrevet ansøgningen.

- Det er irriterende, at personen (Bjarke Buurgaard Talamona, red.), som jeg ingen kontakt har til, tager initiativ til noget uden at spørge mig først. Det er ikke noget, jeg har godkendt eller sagt ja til, så det er løgn, sagde Jokeren.

Bjarke Buurgaard Talamona har siden skrevet en mail til Ekstra Bladet, hvor noget tyder på, at samarbejdet mellem ham og Jokeren om en eventuel hyldestsang til Hørsholm alligevel ikke har fundet sted.

'Jeg er virkelig ked af denne misforståelse, og jeg giver Jokeren en stor undskyldning,' skriver han uden yderligere forklaring.

Derfor skete det

Radioværten, der står bag Radio Illuminati, er ikke vendt tilbage på vores uddybende spørgsmål, men siger til Sjællandske Medier, at det hele beror på en misforståelse, efter de to har været i kontakt over mail.

Bjarke Buurgaard Talamona forklarer, at han har fremført et nummer for Jokeren, som han godt kunne lide, men da Bjarke foreslog at finde en sponsor til at dække omkostningerne til sangen og efterfølgende ikke fik noget svar fra rapperen, gik han ud fra, at der var givet grønt lys til at finde en sponsor.

- Jeg troede, at Jesper var frisk på, at jeg søgte efter en sponsor. Jeg fik også fat i en grammyvindende mixing engineer, der har arbejdet med Jay-Z, Kanye West etc. Mixing engineerens team bad mig sende instrumentalen, som de godkendte. Det er 100 procent min skyld, at misforståelsen skete. Jeg har været for hurtig til at handle og troede, at Jesper var med på, at jeg ledte efter en sponsor, fordi jeg skrev til ham om, hvordan det gik, og han ikke skrev, at jeg ikke skulle gøre det, skriver Bjarke Buurgaard Talamona i en mail til mediet.

Ekstra Bladet har rakt ud til Jokeren for respons på undskyldningen, men han er i skrivende stund ikke vendt retur på vores henvendelse.