NU vælter millionerne ind

Jesper Buch stiftede sammen med nogle andre forretningsfolk investeringsselskabet Guerilla Capital ApS i 2018, men først nu begynder millionerne at rulle ind

Når Jesper Buch i tidligere sæsoner af 'Løvens Hule' på DR smed penge i virksomheder, så var det med penge fra selskabet Guerilla Capital ApS.

Selskabet har eksisteret siden 2018, men det er først nu, det endelig tjener penge.

Det viser selskabets seneste årsregnskab, som udkom onsdag aften.

Her kan man se, at der er kommet indtægter i kassen fra kapitalandele i associerede selskaber og andre kapitalinteresser for 4,3 millioner kroner.

Det giver et resultat før skat på 3.960.383 kroner, mens der tidligere i år har været underskud på bundlinjen. I 2021 hed resultatet -638.000 kroner før skat.

Ved regnskabsårets udgang lød egenkapitalen i selskabet på 15,3 millioner kroner, og her blev der også plads til en udbetaling af udbytte på seks millioner kroner.

'Væsentligt' større værdi

I virkeligheden er der dog potentielt langt højere værdier i selskabet end anført. Man har nemlig valgt at indregne værdien af kaptialandele efter såkaldt kostpris, hvorfor værdien er anført til erhvervelsesværdien.

Hvis værdien af ejerandelen er forøget, siden man købte den, er værdien således ikke medregnet i regnskabet. Omvendt bliver værdier, som falder under kostpris, løbende nedskrevet i regnskabet.

Med andre ord betyder det, at værdien af de selskaber, Jesper Buch og resten af slænget har købt gennem Guerilla Capital, ikke medregnes til den nuværende værdi, før selskaberne senere bliver solgt. Det er altså kun den pris, selskaberne er købt for, der regnes med - ikke den værdi, selskaberne i virkeligheden har, når regnskabet gøres op.

Når man så en dag sælger sin ejerandel, vil den reelle værdi af salget blive ført ind i regnskabet, som så bliver påvirket positivt af de penge, der kommer ind.

Det er det, der er sket i det seneste regnskab, hvor man har solgt en ejerandel og derfor fået et positivt resultat. Samtidig forventer man, at der i fremtiden kan komme lignende positive resultater, lyder det i ledelsesberetningen:

'Der er konstateret en tilfredsstillende udvikling i langt hovedparten af porteføljeselskaberne og ledelsen ser et betydeligt potentiale i den fremtidige udvikling i dagsværdien af den samlede portefølje. Ledelsen vurderer, at dagsværdien på portelføljen er væsentlig over bogført værdi.'

Oversat til hverdagssprog - 'det er meget mere værd, end der står!'.

I dag er det ikke længere Guerilla Capital, Jesper Buch investerer igennem, når han sidder i 'Løvens hule'. Det er derimod selskabet Viking Capital, der er oprettet til formålet.

