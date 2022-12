Nu vender han tilbage til skærmen

- Jeg har overtrådt de værdier, jeg selv står for. Derfor mener jeg ikke, jeg med troværdighed kan fortsætte i politik for nu og takker derfor af.

Sådan lød det sidste år, da det radikale folketingsmedlem Kristian Hegaard gik på Facebook med sin afskedsbegæring, efter han havde udvist en dømmekraft, han ikke kunne stå på mål for.

Hegaard trak sig fra politik og sin plads i folketinget med begrundelsen om, at han havde 'udvist grænseoverskridende adfærd', som kom til udtryk i form af berøring ved mindst to begivenheder.

Men nu gør den 31-årige eks-politiker skærmcomeback.

Således har TV3 i dag kunnet offentliggøre deltagerne i den kommende sæson af 'Til middag hos...', hvor man i én af ugerne kan følge Kristian Hegaard til middagsselskab med tre andre kendisser.

Han skal sidde til bords med erhvervskvinde og direktør Anna Thygesen, tv-vært Ibi Støving og S.O.A.P.-sanger Saszeline Emanuelle Dreyer.

Hegaard sagde dengang, at han ikke kunne genkende sig selv, og at han ville søge hjælp:

- Det er jo det, som jeg i fuldstændig åben erkendelse vil gøre op med, forstået på den måde, at jeg vil søge assistance til, at det ikke vil ske fremover, sagde Hegaard i et interview med DR.

MeToo og anti-vax

De andre middagshold består af skuespiller Ditte Hansen, tv-vært Felix Smith, litteraturanmelder Katrine Diez og foredragsholder Christian Grau samt tv-vært Emil Olsen, influencer Lasse Brogaard, Helle Thorning-Schmidts barn Milo Kinnock og 'X Factor'-vinder Noah Skaalum Jørgensen.

Ifølge pressemeddelelsen kommer årets middagsgæster ind på 'tidens mest aktuelle emner: Kønsidentitet, MeToo og anti-vax, spiritualitet, alkohol-kultur og afhængighed.'

'Til middag hos...' har premiere 9. januar 2023.