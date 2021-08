Nu vil han være bykonge

Sangskriver og iværksætter Remee Jackman har altid masser af skæve idéer. Ofte gælder det en virksomhed med kant eller en festlig begivenhed, men nu har han kastet sig over en hel gade.

Lille Kongensgade i København går fra Magasin til Kongens Nytorv, og her har Remee, som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, planer om at åbne ny natklub i september.

Men ikke nok med det. Remee har i forvejen flere virksomheder på stedet - og endnu flere planer for området oppe i sin kreative hjerne.

Remees nye natklub skal ligge her i nr. 7 lige over hans vinylbar, Gespenst. Foto: Kasper Kopping

Listen over aktiviteter er lang:

Hans virksomhed, Social Works, har kontor i gaden. Samme Social Works har haft en pop up-shop på stedet. Remee har overtaget baren i natklubbens stueplan, Gespenst. Han har en skulptur stående på gadeplan designet af Josefine Winding med relation til hans velgørenhedsarbejde i My Foundation. Og endelig troner hitsmedens cocktailbar Móshù såmænd også samme sted.

Det kan derfor ikke undre nogen, at Remee har en drøm om - og en væsentlig personlig interesse i, vel at mærke - at transformere den tidligere meget lidt charmerende gade til et lille, lækkert og lukket byrum med gågade, masser af moderne butikker, cool restauranter, vegansk fast food og fancy barer.

En oase lige i Remees ånd hvor gode, talentfulde kræfter forenes med god karma.

Sådan ser Remees grafiske vision for Lille Kongensgade ud. Foto: Social Works/Remee

- For mig er det drømmen om, at kunne påvirke et nyt område, hvor alt hænger sammen og alle folk i området spiller sammen, filosoferer Remee i en snak med Ekstra Bladet.

Kærligheden til gaden fik Remee, da han for nogle år siden blev medejer af den legendariske restaurant Skindbuksen, der ligger i netop Lille Kongensgade. Det ejerskab er han for længst ude af igen, men det satte nogle tanker om en lukket gade med dens eget, særegne byliv i gang.

- Så tænkte jeg: ’Lad os da prøve at visualisere det’. Ofte er det nemmere at forstå tingene, hvis man ser et billede frem for bare at snakke. Så fik jeg min dygtige grafiker til at skabe nogle 3D-tegninger, hvor man næsten kan fornemme stemningen, når man ser dem, siger Remee.

Nu er det faktisk endt med, at der som led i et københavnsk 'byrums-forsøg' er blevet anlagt en midlertidig gågade.

- Lige for tiden prøver vi at vise, hvad gaden kan, ved at lave en masse initiativer på 'vores side', mens Magasin laver nogle food courts på deres. Der tages vist snart en beslutning om, hvorvidt den skal lukkes af permanent, som vi håber, men først skal vi sikre borgernes opbakning til det hele, så den ikke pludselig bliver ’skraldegade' igen, siger Remee.

Magasins facade ud mod gaden er ikke charmerende, men ifølge Remee har Magasin planer om at åbne mere op i stueplan i fremtiden, og de er glade for de ting, der er sat i gang. Foto: Kasper Kopping

Den side af Lille Kongensgade, hvor Remees aktiviteter ligger, er lige pt. meget idyllisk, idet der er forsøg med en gågade. Men varer det ved? Foto: Kasper Kopping