Ny Brian Sandberg-bog trækkes tilbage

Brian Sandberg har været til tasterne og udgivet sin fjerde bog om sit rockerliv. 'Unåde. Mit liv i bad standing’ hedder den, og den udkom i går, 7. februar, hos People's Press.

Men medmindre du har været hurtig og anskaffet den i går, så må du væbne dig med tålmodighed, hvis du gerne vil læse. Forlaget har nemlig netop trukket den tilbage. Det bekræfter People's Press over for Ekstra Bladet.

'Bogen ’Unåde – Mit liv i bad standing’ af Brian Sandberg er trukket midlertidigt tilbage. Der er sket en beklagelig fejl fra redaktionens side,' lyder det fra forlaget, der dog ikke kommer ind på, hvad fejlen er.

'Vi blev selv opmærksomme på fejlen, og det er hurtigt rettet, så lydbogen er tilgængelig allerede nu. Vi forventer, at bogen kan købes i slutningen af februar.'

På Facebook har Brian Sandberg også skrevet om fejlen.

'Unåde - Mit liv i Bad Standing' er nu igen i 'Good Standing' igen, og det var for en gangs skyld ikke mig, der lavede balladen. Den er i butikkerne igen om godt to uger. Der var sket en beklagelig fejl fra redaktionens side, som lige skulle rettes,' skriver han blandt andet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Brian Sandberg, der ikke har yderligere kommentarer til, at hans bog er blevet trukket tilbage, før han har sundet sig over beslutningen.

Ekstra Bladet bragte for nylig et længere interview med Brian Sandberg i forbindelse med udgivelsen. Det interview kan du læse her og her.

