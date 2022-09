Ny bryst-protest

Danske Victoria De Angelis slog endnu en gang et slag for retten til at gå topløs

Den 22-årige danske bassist Victoria De Angelis stod sammen med resten af sit band øverst på plakaten, da Madrid i weekenden lagde by og scene til festivalen Coca Cola Music Experience 2022.

Måneskin, der ud over den halvt danske og halvt italienske musiker består af forsanger Damiano David, guitarist Thomas Raggi og trommeslager Ethan Torchio, fyrede den som sædvanlig af i et letpåklædt, vildt og vovet sæt.

Eurovision-vinderne fra 2021 har siden sejren lagt verden ned med deres frisindede stil, og efter at gruppen sidste weekend blev censureret af MTV, slog Victoria De Angelis lørdag et kæmpe slag for retten til at gå topløs.

På scenen optrådte hun kun iført to klistermærker, der dækkede hendes bryster.

Uden for scenen tog Victoria De Angelis den et skridt videre og poserede med helt bar overkrop og et 'free the nipples'-skilt.

I et længere interview med Ekstra Bladet har Victoria De Angelis tidligere fortalt, at nøgenhed og bar hud ikke rager hende en pind. Selv lægger hun ofte den slags billeder ud på sine sociale medier.

- En krop er en krop, men ofte bliver kvinder set som et objekt, og det er virkelig, virkelig dumt, har Victoria De Angelis tidligere sagt.

Læs hele interviewet med dansk-italieneren her.

Måneskin fik en statuette med hjem fra MTV's MVA Awards. Foto: Ritzau Scanpix

Under sidste weekends MTV Video Music Awards bar Victoria De Angelis en top, der dækkede hendes ene side af overkroppen. Den anden var kun dækket af et sølvhjerte på brystvorten.

Under Måneskins optræden røg toppen af, og pludselig viste danskeren bryst til hele verden. Det var for meget af det gode for arrangørerne, og MTV fik mere end travlt med at klippe væk fra Victoria De Angelis' hud.

Halvt danske Victoria spillede videre, som om intet var hændt. Foto: Ritzau Scanpix

I stedet blev der vist et billede, der var taget så langt fra scenen, at man ikke kunne se, hvad der reelt foregik på scenen. Efterfølgende er MTV blevet beskyldt for at udøve censur, og på Twitter er håndteringen blandt andet blevet kaldt for 'det mest pinlige VMA-øjeblik'.

