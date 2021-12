Ny dommer: Her er min stil

Der er tilført nyt blod til dommerbordet i 'X Factor'.

Ud går Oh Land, som de sidste tre år har ageret dommer i det populære sangprogram, og ind kommer sangerinde og sangskriver Kwamie Liv, som skal gøre rutinerede Thomas Blachmann og Martin Jensen selskab.

Og det er noget, hun har set frem til. Det fortæller hun til et pressemøde, hvor Ekstra Bladet møder hende.

Vil ikke diktere deltagerne

Sangerinden, som blandt andet står bag sangene 'Lost in the Girl' og 'New Boo', har dog ikke tænkt sig at påvirke sine deltagere i en genremæssig retning, hun vil i stedet fokusere på sangernes individuelle kvaliteter.

- For mig handler det om den enkelte deltager, det handler om at kigge på de mennesker, jeg arbejder med, og få det bedste ud af dem. Ikke så meget at jeg skal komme ind og sætte mit præg.

- Jeg har altid produceret musik og skrevet sange, og det er noget, jeg kan bruge til at få det bedste ud af de mennesker, jeg sidder med, og det er klart min prioritet. Mit fokus er at nå frem til kernen af deres bedste, siger hun til Ekstra Bladet.

36-årige Kwamie Liv ser frem til sin debut i det populære program, som sendes 1. januar på TV 2. Foto: Jonathan Damslund

Består 'X Factor'-testen

Det er en accepteret kendsgerning, at en sejr i det populære underholdningsprogram ikke nødvendigvis fører til en karriere på toppen af hitlisterne.

Derfor er det ikke let for alle at huske, hvem der tidligere har vundet programmet.

Men Kwamie Liv har fuldstændigt styr på, hvem der nappede sejren i 2021-udgaven af 'X Factor'.

- Det gjorde Solveig og Oh Land, selvfølgelig ved jeg det, siger Kwamie Liv til trickspørgsmålet.