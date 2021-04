Ny kæreste: Scorede hende på Instagram

Henrik Qvortrup er ikke længere på singlemarkedet.

Den kendte journalist meldte i slutningen af 2020 ud, at han var blevet skilt fra sin hustru gennem 18 år, Marie Sloma Qvortrup, men nu tilsmiler kærligheden ham igen.

I podcasten 'Det vi taler om' var den 57-årige journalist fredag gæst, og her kunne han fortælle, at han havde fået ny kæreste, Nanna med to børn, som han er meget glad for.

Henrik Qvortrup fortæller i pocasten, at han er blevet Instagram-haj, og det var her, han scorede sin nye kæreste.

- Jeg skrev en besked til hende på baggrund af et billede på Instagram, som var lagt op af en kvinde, som jeg noterede fulgte mig ... og så får I ikke mere for den 25-øre, fortalte han til vært Ditte Okman i sladdermagasinet.

Mere ønskede Henrik Qvortrup ikke at fortælle om den nye kæreste, og han ville heller ikke dele beskeden, der altså tydeligvis ramte plet hos den indtil videre ukendte kvinde.

Samme melding lød der til Ekstra Bladet, da vi fangede ham på telefonen fredag aften.

- Jeg kan bekræfte, at jeg har fået en kæreste. Jeg er glad, og hun er glad. Hun hedder Nanna og har to børn, og så holder vi det ved det, lyder det fra den nyforelskede journalist, da Ekstra Bladet forsøger at fiske flere detaljer om scoringen ud af ham.

Derfor vides det på nuværende tidspunkt heller ikke, hvor længe Henrik Qvortrup har kendt sin nye kæreste, der altså i den grad har formået at slå benene væk under ham.