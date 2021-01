Ny kærlighed: 'Han får mig til at smile'

Amanda Mogensen fra 'Ex on the Beach' dater en fyr, som får hende til at smile hver dag

Amanda Mogensen er et stort smil for tiden, og det skyldes, at hun igen har fundet kærligheden.

Det fortæller hun i en spørgerunde på sin Instagram-profil, hvor en følger har spurgt, om hun har fundet en ny fyr.

'Det har jeg, ja. Han får mig til at smile hver evig eneste dag, og wow, han har det smukkeste hjerte', svarer den 21-årige realitystjerne.

Til Ekstra Bladet fortæller Amanda Mogensen, at hun er virkelig glad.

'Jeg får sommerfugle i maven og smiler hele tiden, bare jeg tænker på ham', skriver hun i en sms og tilføjer:

'Han finder noget frem i mig, jeg aldrig har mærket før. Det lyder kliché, men han er virkelig den sidste, jeg troede, jeg ville blive glad for på denne måde'.

Hun vil dog endnu ikke fortælle, hvem han er, fordi det stadig er meget nyt, og fordi de bare gerne nyde hinanden uden at skulle tage stilling til andres meninger.

'Vi så begge på hinanden som venner, men alt ændrede sig for os ud af det blå. Han er ikke fra Amager og har kendt ham i 4-5 måneder, men han og jeg begyndte først at se hinanden for ikke sååååå længe siden', skriver hun.

- Det er helt slut

Helt afklaret

Tidligere har Amanda Mogensen dannet par med Nicklaes Olsen, som hun mødte, da de begge medvirkede i 'Ex on the Beach'.

De flyttede efterfølgende sammen, men han valgte efter kort tid at afslutte forholdet.

- Det var meget svært (at slå op med hende, red.). Jeg gik med tanken i to-tre ugers tid, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Jeg elsker hende rigtig højt, men jeg havde ikke de der kærestefølelser mere, og det var synd for hende, sagde han dengang til Ekstra Bladet om bruddet.

For Amanda kom det som et chok, at Nicklaes ikke længere ville hende.

- Det har været hårdt - især fordi jeg ikke fik et svar på, hvorfor det skulle være, som det skulle være. Men det har jeg fået nu, og nu giver det hele mening. Derfor er jeg også begyndt at få det bedre, sagde hun til Ekstra Bladet nogle uger efter.

I den indeværende sæson af 'Ex on the Beach', som kan ses på Discovery+, var Amanda Mogensen dog taget ind for at vise, at hun var kommet sig helt over sin ekskæreste.

I den forbindelse har hun tidligere fortalt Ekstra Bladet, at hun er 'helt afklaret' om forholdet til ham.

