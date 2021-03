Ny karriere: - Jeg føler mig tryg

Den unge skuespiller Albert Rosin Harson blev for alvor landskendt for sin rolle i 'Tinkas juleeventyr', og med en andenplads i seneste sæson af 'Vild med dans' er han ikke blevet et mindre kendt ansigt.

Nu skal han også prøve kræfter med noget helt nyt. Han har nemlig sagt ja til at være model.

Over for Ekstra Bladet fortæller Albert Rosin Harson, at han glæder sig til at stå foran kameraet.

- Scoop Models skrev til mig på Instagram, om jeg havde lyst til at komme ind til et møde. Det ville jeg gerne prøve. De er meget søde. Det er roligt, og jeg føler mig tryg, siger Albert Rosin Harson.

Modelkarrieren er spritny for Albert Rosin Harson, og derfor har han rådført sig hos nogle tidligere 'Vild med dans'-kolleger, der allerede har en kontrakt i bureauet.

- Jeg har snakket med Sarah Grünewald og Emili Sindlev, der også har anbefalet Scoop Models.

Selvom modelvejen er et nyt og spændende kapitel i den 18-årige Alberts liv, er det stadigvæk skuespillervejen, der har hans førsteprioritet.

- Det her er måske mere et side-job for at prøve noget nyt, møde nogle nye mennesker og måske rejse lidt, siger Albert Rosin Harson og fortsætter:

- Jeg må indrømme, at det ikke er noget, jeg har gået og drømt om. Men jeg har en kammerat, der er model og har snakket lidt om det. Så jeg har syntes, at det lød sjovt. Nu må vi se, om der er nogen, der ringer.