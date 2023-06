Ny karriere: Udgiver sang om sexlegetøj

'Året sommerhit er ude nu. På alle musiktjenester, du kan komme i tanke om.'

Sådan skrev tv-vært og mediepersonlighed Thomas Skov Gaardsvig onsdag på sin Facebook-profil.

Hvis man så går ind og hører bemeldte sang, som han selv og makkeren Emil Thorup står bag og synger, vil man erfare, at nummeret har en noget særpræget titel.

'Alt er en buttplug' er titlen på den 80'er-inspirerede popslasker således.

Thomas Skov Gaardsvig og Emil Thorup har lavet masser af tv sammen - her under 'Smerteeksperimentet' på DR3, hvor de skulle føle på egen krop, hvordan det er at føde et barn. Foto: DR

De fleste læsere vil formentlig være klar over, at en buttplug er et sexlegetøj, der er designet til at blive indsat i endetarmen for seksuel nydelse.

Men hvorfor har vi mon brug for en sang om fænomenet?

- Man kan sige, at i den podcast, som Emil Thorup og jeg laver, da taler vi om alt. Lige fra sobre emner til knap så sobre emner. Og noget af det, vi er vendt tilbage til flere gange, er faktisk buttplugs, siger Thomas Skov Gaardsvig.

Samtale om voksenting

Vi møder ham på forpladsen til Cirkus Summarum i Ballerup. Hvinende og legende børn render fro omkring. Derfor har vi da også ladet Thomas Skov Gaardsvig sende sine tre medbragte børn ud og lege, mens vi taler med ham om voksenting.

- Du siger det lidt afdæmpet, synes jeg?

- Ja, det er, fordi det måske ikke lige er her ... Altså, jeg har jo ikke lige helt, øøøh. Onkel Reje er sådan en, der tør at tale om nogle voksenting i en børneverden. Men der er jeg ikke helt endnu. Så jeg prøver at adskille de to ting.

- Men ja, vi har talt om det der med, at alt er en buttplug, hvis du er modig nok. Og det synes jeg egentlig er en god sangtitel. Nu har vi lavet det til en popsang. Jeg tror ikke, det bliver et stort radiohit, selvom de jo synger alt muligt i radioen for tiden. Så det kan da godt være.

- Har du været inde og tjekke hitlisterne?

- Den udkom i går (onsdag, red.), så min forventning er ikke, at den har væltet verden endnu. Men nu er den derude. Vi har et rigtig godt forhold til dj Martin Jensen, så jeg tror bare, han skal kigge fem minutter på den sang - så kan den blive et kæmpe hit på klubberne. Hvis han remixer det, skal det nok gå, siger Thomas Skov med et glimt i øjet.

- Vi lever i en boomer-verden og i en woke-kultur, hvor man skal passe på, hvad man siger og gør. Du tænker ikke, at det vil støde nogen, at du laver en sang om en buttplug?

- Det handler om, at alt er en buttplug, hvis man er modig nok. Der er ikke nogen, der skal bestemme, hvad man stikker ind i sig selv. Det må man selv rode med. Så længe man holder det adskilt fra børnenes ting, så tror jeg, at det er okay. Alt handler om intentioner, siger Thomas Skov.