Ny lejlighed på Bornholm: Smider 2,5 millioner

Det er ikke kun familien fra 'Far til fire', der synes, at Bornholm er den dejligste ferieø.

Også Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt nyder tilsyneladende at feriere på klippeøen i Østersøen.

I hvert fald har hun netop investeret 2.550.000 kroner i en ferielejlighed i Allinge på Bornholm, fremgår det af Tingbogen. Helle Thorning-Schmidt har ifølge det tinglyste salg lånt 491.000 kroner i forbindelse med købet af boligen.

Lejligheden ligger ifølge salgsopstillingen i første række til 'klipper, badebro og strand', den har en af 'øens fineste udsigter', og så er den både lys og nyistandsat.

For pengene har Helle Thorning-Schmidt fået 47 kvadratmeter boligareal, som ifølge salgsopstillingen fordeler sig over et stort køkken, to soveværelser, et fint badeværelse og en rummelig altan.

Helle Thorning-Schmidt overtager ferieboligen 1. juli og kan derfor se frem til en lang sommer på Bornholm. Dog når den tidligere statsminister ikke at benytte sig af boligen i forbindelse med Folkemødet, som afholdes på øen fra torsdag 15. juni til lørdag 17. juni.

Den tidligere statsminister har dog nok at tale om, skulle hun alligevel lægge vejen forbi Folkemødet. Hun er nemlig aktuel med en ny dokumentar, som kan ses på Viaplay.

