Ny nedtur: Endnu en bøde til Plum

Endnu engang er Camilla Plum og Fuglbjerggaard havnet i problemer med Fødevarestyrelsen.

18 februar 2021 aflagde de nemlig et kontrolbesøg hos Camilla Plum på baggrund af en anmeldelse, og her var alt ikke, som det skulle være.

I den forbindelse fik Camilla Plum en bøde på 5.000 kroner. Det skete fordi, at hun på Fuglbjerggaards hjemmeside solgte citronmynteblade, og at der blev anvendt 'ikke tilladte sygdomsansprisninger'.

I følge Fødevarestyrelsens rapport, stod der på hjemmesiden: 'Citronmyrte ...... har en række medicinske egenskaber, god for alle sygdomme i det resporatoriske system, mod acne, smækfuld af antioxidanter og er i det hele taget antibakteriel og anitviral.'

'Ifølge reglerne må fødevareinformation ikke tillægge en fødevare egenskaber vedrørende forebyggelse, behandling og helbredelse af en menneskelig sygdom eller give indtryk af sådanne egenskaber', lyder det i den forbindelse i rapporten fra Fødevarestyrelsen.

Tidligere bøder

Det er langt fra første gang, at Camilla Plum er i problemer med Fødevarestyrelsen.

I sommers fik hun et forbud mod at sælge fødevarer på baggrund af manglende hygiejne, og det resulterede i en bøde, da hun valgte at holde sin webshop åben alligevel.

Der sluttede det dog ikke for Camilla Plum, der igen var i karambolage med Fødevarestyrelsen i november, blandt andet fordi hun ikke havde hængt kontrolrapporten med en mindre glad smiley op.

Dengang udtalte Camilla Plum til Ekstra Bladet

- Jeg tager det meget roligt. Vi arbejder på højtryk og gør vores bedste.

Ekstra Bladet har kontaktet Camilla Plum, der ikke ønsker at kommentere sagen.

Ekstra Bladet har lavet et længere interview med Camilla Plum. Her fortalte hun blandt andet, hvorfor hun pludselig forsvandt fra skærmen. (+)