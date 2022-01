Ny nedtur: Sendt til tvangsopløsning

Lindy Aldahl får nu endnu et selskab lukket ned, efter han sidste år skred og efterlod firmaet uden direktion

Lindy Aldahl må snart vinke farvel til endnu et selskab.

Nordjyden, der blev landskendt, da han medvirkede i DR-programmet 'Rigtige mænd', fik 19. januar sendt selskabet Aldahl Byg IVS til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen.

Der blev sidste år lukket endegyldigt for IVS-selskabsformen, og ejerne af de selskaber fik besked på at lukke selskabet eller transformere det over til enten anparts- eller aktieselskaber med alt det, der følger med i de to selskabsformer. Lindy Aldahl valgte dog ingen af de løsninger.

I første omgang var planen, at selskabet skulle fusioneres med Lindy Aldahl Entertainment, men det satte konkursen en stopper for. 5. november sidste år modtog Lindy Aldahl så en advarsel om, at selskabet ville blive tvangsopløst, såfremt han ikke tog stilling til omregistrering til ApS. Han fik en deadline til 4. december.

I stedet for at reagere, skred DR-kendissen blot fra selskabet i starten af december og efterlod det uden direktion, hvilket ikke gav Erhvervsstyrelsen andre muligheder end at sende firmaet til tvangsopløsning.

Det fremgår af en aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået hos Erhvervsstyrelsen.

Der er masser af latter, når Lindy Aldahl optræder i offentligheden. Der er dog tydeligvis ikke lige så meget at grine af, når han driver virksomheder. Foto: DR/Claus Rud og Jeppe Bruun Christensen

Underskud

Aldahl Byg havde ved udgangen af 2020 en negativ egenkapital på 285.046 kroner. Året bød på et underskud på 55.783 kroner, efter firmaet havde udbetalt 125.001 kroner i løn til selskabets ene ansatte.

Tvangsopløsningen kommer i kølvandet på en konkurs, hvor Lindy Aldahl forsøger at tørre sin egen skattegæld af på statskassen, mens han også har modtaget coronastøtte i strid med loven. Tidligere er han også blevet politianmeldt på grund af en række ulovlige lån for samlet én million kroner i et andet selskab, der kort inden konkursen hed Lindy Aldahl Entertainment ApS.

Ifølge det offentlige virksomhedsregister er Aldahl Bygs formål 'at drive håndværksvirksomhed samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.' Og virksomheden har åbenbart skønnet, at en livstilsvirksomhed kan falde under den kategori.

I hvert fald er det Aldahl Byg IVS og selskabets CVR-nummer, som Lindy Aldahl bruger på den hjemmeside, hvor han ifølge ham selv 'hjælper hr. og fru Danmark med at finde en sundere og mere holdbar livsstil'. Men det skal han altså snart stoppe med.

Lukker ned for regnskaber

Ekstra Bladet har tidligere fortalt, at Lindy Aldahl ikke har mistet troen på sine egne evner i forhold til at drive virksomhed.

30. november 2021 tog DR-kendissen igen selskabet Alnords i brug. Firmaet har tidligere været en enkeltmandsvirksomhed for hans murerfirma, men det er nu igen aktiveret - denne gang med branchekoden 900120, som dækker 'Selvstændigt udøvende scenekunstnere'.

Alnords er oprettet som et såkaldt Personligt ejet Mindre Selskab (PMV), hvor der ikke er krav om kapital, og hvor ejeren hæfter personligt. Derudover har offentligheden ikke indsigt i regnskaber og firmaets økonomi.