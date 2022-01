Ny stor operation: Lårbensmusklen kappes

Tilbage i 1999 blev Jason Watts liv vendt på hovedet, da han forulykkede på en motorcykel og blev lam fra brystet og ned.

Den nu 51-årige tidligere racerkører har siden været igennem flere store operationer, og nu venter der ham endnu en voldsom tur på operationsbordet.

Det fortæller Jason Watt til Claus Elgaard i Radio 4-programmet 'Fremkaldt'.

Den kommende operation trækker tråde tilbage til de tidligere omfattende kirurgiske indgreb, Jason Watt har været igennem de seneste år.

Her har han fået afstivet sin rygsøjle med to titaniumstænger, der blev fastgjort i hver ryghvirvel fra lænden til hans nakke. Desværre holdt hans ene ryghvirvel ikke. Den kollapsede, og lægerne måtte støbe en ny ud af knoglestøv fra både Watt selv og fra knoglebanken.

Dybt hul

Jason Watt var tvunget til at ligge ned i flere måneder efter operationen - eller sidde i en speciel kørestol.

- Efter nogle måneder kom jeg op og sidde i min kørestol igen. Det var fantastisk. Men efter noget tid konstaterede man, at den der stol den havde jeg siddet lidt forkert i, så jeg havde fået et tryksår, fortæller Jason Watt og beskriver i detaljer, hvor slemt det var.

- Det vil sige, at min siddeknogle var gået ud gennem betrækket, hvis man kan sige det sådan. Der var gået hul på min hud, lige der hvor knoglen er. Vævet var dødt, og der var et hul med en dybde på otte centimeter lige ind til knoglen.

Jason Watt i den specielle kørestol, hvor han nærmest lå ned. Foto: Tariq Mikkel Khan

Jason Watt blev lagt ned igen. Først 14 dage, så en måned. Desværre hjalp det ikke rigtigt - hullet helede ikke ordenligt.

- Da jeg havde ligget ned i mit soveværelse i to en halv måned - jeg har heldigvis projektor i loftet og Netflix, HBO og Viaplay og det hele - så tænkte jeg, at nu gider jeg ikke at ligge her mere. Så satte jeg mig op i min stol. Hullet var stadig halvanden centimeter dybt. Det gik nogenlunde. Det var næsten ved at gro sammen, men så skete der det, at det brød op igen, siger Jason Watt og fortæller, at han derfor snart skal opereres på Odense Universitetshospital.

Kapper lårmusklen

Og det ikke et lille indgreb, der venter ham.

- De tager hele lårbensmusklen - den bagerste lårbensmuskel eller man har kun en...men den kapper man af. Åbner hele låret på tværs og så tager man den der muskel og skærer af. Og så putter man den op forbi det der hul, og så syr man den på igen, forklarer Jason Watt i 'Fremkaldt'.

Operationen betyder, han bliver lagt ned endnu en gang. Forhåbentlig ikke for længe.

- Jeg skal ligge ned nogle uger igen. Så skal det ligesom hele op, og så ligger der ligesom en muskellap forbi det der hul. Det håber jeg lykkedes...for de seneste to år at mit liv har været en stor....ja, hvis jeg havde jeg været en bil, havde de hævet skrotpræmien, og var jeg en hest, var jeg blevet skudt, siger han.

Slidt

Jason Watt erkender ærligt, at de seneste år har været svære.

- Jeg er blevet ti år ældre de seneste to år. Så smilet er der stadig, men det har stået bedre til rent mekanisk end det gør. Jeg håber, at den operation bliver lige det, jeg har brug for. Jeg har brug for at blive et helt menneske igen, siger Jason Watt og konstaterer så:

- Jeg er blevet lidt slidt.

Du kan høre hele programmet med Jason Watt her: