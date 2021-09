Ny trend: Derfor gør de det igen

En god ting, kan godt tåle at blive gentaget.



Sådan lød ugebladsdronningen Bettina Allers forklaring til Ekstra Bladet for en måneds tid siden, på spørgsmålet om, hvorfor hun og gemalen gennem 12 år, franske Jean-Gabriel, endnu en gang skulle giftes - denne gang i romantiske omgivelser i Sydfrankrig.

Men parret er langt fra de eneste kendte danskere, der denne sommer har valgt at holde endnu et bryllup med deres ægtefælle.

Også Tina Lund og Allan Nielsen har i august gen-bekræftet deres kærlighed med et nyt bryllup.

På deres 10 års bryllupsdag, 20. august, sagde Allan Nielsen og Tina Lund atter en gang ja til hinanden. Det skete ved et romatisk bryllup på Ibiza. Foto: Mogens Flindt

'Vi fik sagt nogle ord til hinanden, og det var meget romantisk og specielt,' skrev Tina Lund i den anledning på Ingstagram. Her forklarede hun, at det nye bryllup blandt andet handlede om, at hun og gemalen ville fejre deres kærlighed med parrets to fælles børn, Lilly og Louis.

Mens de ovennævnte par 'kun' er blevet gift hinanden to gange, var det alle gode gange tre da tv-vært Cecilie Hother og hendes mand, Thomas Gregers Honoré, tidligere på sommeren blev gift igen-igen.

Cedcilie Hother og Thomas Gregers Honoré tager hverken livet eller kærligheden for givet. Derfor synes de, det er vigtigt at gen-bekræfte deres fælles kærlighed. Foto: Joans Olufson

'Tro, håb og kærlighed - størst af dem er kærligheden. Det sagde præsten, da vi i går giftede os igen (3. gang).Det var så smuk og nærværende en ceremoni, og den svenske præst holdt en blændende tale og velsignede vores ringe og os', skrev hun på Instagram. og fortsatte således:

'Kritiske tunger ville måske sige, 'jamen, er I ikke gift, hvorfor blive gift igen'. For os hænger det sådan sammen, at efter alt hvad vi har oplevet, så tager vi hverken livet eller kærligheden for givet'.

Bettina Aller og Jean-Gabriel sagde i sidste måned JA til hinanden for anden gang. Foto: Jesper Stormly Hansen

Og netop det, med ikke at tage hinanden for givet, kan ifølge parterapeut og psykolog Jacob A. Cornett - kendt fra programmet 'Gift ved første blik' være en forklaring på det, der ligner en trend:

– Gennem et langt liv sammen vil et parforhold ændre sig, og fordi det ændrer sig så meget, kan man ligefrem tale om at man er på ægteskab nummer to eller nummer tre med den samme person – uden at man er blevet skilt indimellem. Det er udtryk for at man udvikler sig sammen, og så er det at markere det med endnu et bryllup en måde at markere den dybere forpligtelse, men også et ja til at gå ind i en ny fase af sit parforhold, siger han og fortsætter:

- Med ægteskab lover vi troskab. Men til hvad? Troskab handler i hvert fald om meget andet en sex, og nogle gange glemmer vi alt det andet, vi har lovet hinanden – og som vi kan være utro overfor. Ægteskab er jo en vild ting. Man lover hinanden en masse, netop fordi man ved, det er svært at holde uden højtideligheden ved et løfte. Men når man efter fem-ti år har oplevet virkeligheden og set de værste sider af sig selv og sin partner, kan det give god mening, at gen-gifte sig. Man kan sige, at man har fået en modenhed og dermed en dybere relation. Derfor kan det give mening og være fuldstændigt fantastisk at sige ja til hinanden på ny, og sige ja til hele pakken. Det ja, kan være langt dybere end det første.

- Har corona-nedlukningen også spillet ind, forstået på den måde, at mange trænger til at samles om en god fest?

- Det kan ikke udelukkes. Vi har i den grad oplevet, at vi har brug for vores sociale landsby, siger Jacob Cornett.