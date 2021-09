Ny udfordring: 'Turde ikke råbe om det'

Der er fart over feltet hos danse-darlingen Claudia Rex.

Ikke nok med at den unge kvinde er tilbage i det populære 'Vild med dans', hun er også at finde bag mikrofonen på Nova FM.

Det deler hun på sin Instagram-profil.

'Jeg var fyldt med premiere-nerver i går, da jeg for første gang gik i luften på Nova FM. Jeg turde ikke råbe så højt om det, men i dag har nerverne det bedre og er igen i din radio kl. 18', skriver hun til billedet, hvor hun glad står foran kanalens logo.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at det er en drøm, der gået i opfyldelse.

- Jeg har været radiovært i mange år, og nu er jeg blevet solovært. Det er mig der styrer knapperne, det er vildt sjovt, og det er noget, jeg har drømt om i mange år.

Dog har Claudia så travlt for tiden, at hun slet ikke har nået at se, hvad folk har skrevet om hendes nye job.

- Jeg har så travlt, at jeg ikke har nået noget endnu, siger hun med et grin.

På sin story på Instagram fortæller hun dog også, at nerverne da er begyndt at melde sig i forbindelse med premieren på 'Vild med dans' fredag.

Spændt på dansen

Claudia Rex danser nemlig med Freja Kirk, der endnu ikke er vendt retur fra sit bryllup i Italien med Sus Wilkins.

- Jeg er ved at blive en smule vemodig og spændt, fordi der er kun to dage tilbage, og Freja er ikke hjemme endnu, siger hun i videoen.

Den professionelle danser gør det dog klart, at Freja Kirk virkelig havde givet den gas, inden hun tog mod Italien, så det nok skal gå for parret.

- Nu glæder jeg mig til sminke og blive stylet, som man jo gør, når man skal på tv, siger hun med et grin.

