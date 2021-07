'Nybygger-par' er blevet forældre

'Nybygger-parret' Ida Holm og Mads Taiki Pedersen er blevet forældre til deres første barn.

Det skriver begge parter på Instragram.

'D. 03.07.21 vil jeg for evigt huske for en kraftpræstation uden sidestykke. Her taler vi altså ikke om dansk landsholdsfodbolds største kamp i dette århundrede. Nejnej, i min verden præsterede de her to noget, der med længder overgår det (og som stadig overgår min forstand)', skriver Mads Taiki Pedersen til et billede af Ida og deres nyfødte søn.



Ida Holm har også delt et opslag på sin Instagram, hvor hun skriver, at hun føler sig meget heldig.

I 2019 vandt parret 'Nybyggerne', men efterfølgende har de valgt at sætte huset til salg.

'Vi udvider både på virksomheds- og familiefronten, og vi må erkende, at vores behov ændrer sig. Vi har elsket de to år, vi har boet her, og det har bestemt ikke været en nem beslutning, for der ligger mange følelser i de her mursten!', lyder det i et opslag Ida har delt på sin Instagram-profil.