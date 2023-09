Nybygger-par i babylykke

Tilbage i 2016 jublede Lise Vandborg og Michael Stig Christensen en hel del, da de vandt et hus til en værdi på 3,4 millioner kroner i det populære TV 2-program 'Nybyggerne'.

Og nu jubler parret formentlig igen.

De er nemlig netop blevet forældre til en lille dreng. Det afslører Lise Vandborg i en Instagram-story.

Det er parrets tredje barn sammen. Parret har nemlig i forvejen Villy på seks år og Verner på to år.

Fik uhyggelig besked

Tilbage i marts annoncerede Lise Vandborg sin graviditet på sin Instagram, hvor hun skrev, at det ikke var planlagt.

I opslaget beskrev hun dog også, hvordan babylykken hurtigt blev spoleret, da det viste sig, at der var tegn på kromosomafvigelser.

'Det sortnede for mine øjne og jeg brød sammen. Hvorfor os?', skriver Lise Vandborg om meldingen, der slog parret ud.

Annonce:

Heldigvis fik de dog to uger senere afvide, at der ingen tegn var på kromosomafvigelser, efter Lise Vandborg havde fået taget en biopsi.

Kæmpede efter ulykke

Nybygger-parret har da også været en del igennem sammen.

Tilbage i 2021 var Michael Stig Christensen nemlig udsat for en alvorlig ulykke i forbindelse med et cykelstyrt, hvor han pådrog sig en hjernerystelse.

Skaden betød, at han er meget træt det meste af tiden, og har brug for meget hvile i løbet af en dag.

Derudover har ulykken også haft økonomiske konsekvenser for parret:

'Michael kan kun samle sig om cirka 1-2 timers sammenlagt arbejde om dagen. Fordi vi er selvstændige, og Michael i 2019 ikke tjente nok, så kan han kun få 900 kr./mdr. før skat i sygedagpenge', skrev Lise Vandborg på Instagram tilbage i 2021.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra parret.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her kan du læse om, hvor dyrt det er at være med i TV 2-programmet: Bag 'Nybyggerne': Så meget koster det at være med