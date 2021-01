'Nybygger'-par skal være forældre

Ida Holm og Mads Taiki Pedersen skal have en lille dreng

I 2019 vandt de 'Nybyggerne' på TV2, og nu er der igen store nyheder hos Ida Holm og Mads Taiki Pedersen, som skal være forældre til en lille dreng.

Det fortæller Mads Taiki Pedersen i et opslag på sin Instagram-profil.

'"Men baby vil have mælkesnitte”... er en sætning, jeg har hørt en del på det seneste. Yes, vi skal have en lille dreng til sommer', skriver han til billedet, hvor han samtidig viser scanningsbilleder frem.

Det er parrets første barn, og de glæder sig til at blive forældre, fortæller Mads Taiki Pedersen, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

- Vi er meget glade. Det bliver en stor omvæltning at få både virksomheden og familielivet til at gå op, men vi glæder os meget, lyder det.

'Nybygger'-par jubler: Venter barn til foråret

Siden succesen i 'Nybyggerne' har parret sammen opbygget virksomheden Taisho, hvor de sælger plakater og japansk keramik.

I sommer kunne de levere et flot regnskab for det første år, hvor bruttofortjenesten lød på 1.192.846 kroner.

TV2-parrets millionsucces: - Penge er ikke det vigtigste

Ida Holm og Mads Taiki Pedersen bor stadig i det hus i Randers, som de vandt i 'Nybyggerne'.

Det er ikke helt billigt at vinde en stor gevinst, som man gør i 'Nybyggerne'. Efterfølgende skal vinderne nemlig selv punge ud. Læs mere om det her (+).