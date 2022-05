Nyder singlelivet

Det var et lavpunkt, da entertaineren Amin Jensen i december sidste år kunne annoncere, at han og kæresten Bente Dalsgaard var gået fra hinanden efter ni år sammen.

Men den nye status som single gør ikke komikeren det fjerneste.

Det understregede han over for den fremmødte presse, da han fredag var vært på 'Let røven' - et støtteshow til fordel for prostatakræft.

- Det går godt. Jeg har ikke fundet en ny, men jeg må indrømme, at jeg nyder at være single, smilede han.

52-årige Amin Jensen nyder især den fritid, singlelivet giver, selvom det ikke udmønter sig i byture og en anden ungdom.

- Det er ikke så slemt, fortæller han om byturene.

- Det er mere det, at tiden bliver ens egen. Jeg kommer da til at savne selskab, det gør jeg, men ikke lige nu.

Amin Jensen var vært på 'Let røven' sammen med Julie Berthelsen. Foto: Emil Agerskov

'Må jeg bruge den?'

Det tidligere par blev aldrig gift og fik heller ingen børn sammen. Amin Jensen har tre børn fra et tidligere forhold.

- Så nu ligger du og gennemfører Netflix, går lange ture og tager indimellem en tur i byen?

- Ja, lad os sige, det er det, jeg gør. Haha. Må jeg bruge den? "Ser Netflix i lange baner", griner Amin Jensen uden at uddybe.

Tidligere var han gift med Lotte Holm. De to blev skilt i 2004 efter bare et års ægteskab. Han optræder for tiden med sit show 'Hit med banko', ligesom han kan opleves på DR i 'Motor Mille og Børnebanden'.

Derudover arbejder han på sit kommende comedyshow.