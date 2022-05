Nye anklager: - Hun brugte sin graviditet til at snyde

'Ex on the Beach'-Tessie bliver atter anklaget for bedrageri. Denne gang beskylder en lille tøjvirksomhed kendissen for at bruge sin graviditet til at svindle

Meget tyder på, at den tidligere 'Ex on the Beach'-deltager Tessie Skovly er på svindeltogt.

Onsdag skrev Ekstra Bladet, at den tidligere svindeldømte kendis atter bliver kædet sammen med bedrageri.

Der er tale om en mindre smykkevirksomhed, som bikini-baben efter sigende har nappet 1500 kroner fra.

Og nu ladet det til, at den er galt igen.

30-årige Michael Nedergaard ejer den lille virksomhed 'Super-Kids', der sælger brugt børnetøj på Instagram.

Virksomhedsejeren fortæller til Ekstra Bladet, at Tessie Skovly selv henvendte sig til ham i starten af april om et muligt samarbejde.

- Tessie skrev selv til os. Hun skrev, at hun skulle til at være førstegangsmor, og derfor var hun interesseret i et samarbejde. Det har nu vist sig, at hun brugte sin graviditet til at snyde os, fortæller Michael Nedergaard til Ekstra Bladet.

Denne gang har 'Ex on the Beach'-Tessie angiveligt snydt for 1500 kroner. Foto: Janus Nielsen

- Vi googlede hende

Ifølge Michael Nedergaard var aftalen, at Tessie Skovly skulle promovere en konkurrence, både med stories og et opslag på kendissens Instagram-profil. En ydelse, hun angiveligt blev betalt 1500 kroner for.

Men virksomhedsejeren fortæller, at den tidligere 'Ex on the Beach'-deltager aldrig holdt sin del af aftalen.

- Der var ingen stories eller opslag af vores tøj. Hun lagde dog vores konkurrence op, men den blev fjernet fire timer senere. Det kunne vi ikke rigtig forstå.

- Vidste du, at Tessie Skovly tidligere er dømt for bedrageri, og at tusindvis af mennesker advarer mod at samarbejde med hende?

- Nej, ikke før vi indgik et samarbejde med hende. Kort efter vores aftale fortalte en veninde om hendes fortid. Vi googlede hende, og så forstod vi det hele.

Ekstra Bladet har set korrespondancen mellem Michael Nedergaard og Tessie Skovly, og ligeledes dokumentation for overførslen af de 1500 kroner.

Michael Nedergaard ville aldrig indgå et samarbejde med Tessie Skovly, hvis han kendte til hendes fortid. Privatfoto

Advokat på sagen

Michael Nedergaard fortæller, at den danske kendis fortsat ikke har overholdt aftalen eller tilbagebetalt pengene. Og det er han langtfra tilfreds med.

- Jeg synes, at processen med hende har været forfærdelig. Det har været stressende, for vi har brugt en hel masse energi på hende, og hun har givet os en del unødvendig stress.

Virksomhedsejeren har en stærk mistanke om, at Tessie Skovly bevidst snyder sig til kolde kontanter.

- Min værste tanke er, at hun går efter små virksomheder, der ikke har kapital til at retsforfølge hende. Det er en beskidt måde at gøre tingene på, afslutter han.

Michael Nedergaard kører nu en advokatsag mod den danske kendis, og derudover er sagen sendt videre til et inkassofirma.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Tessie Skovly, der er gået i flyverskjul.