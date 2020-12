Nye detaljer: Derfor forsvandt de pludseligt

Det kom som en overraskelse for mange, da Mathilde Beuschau og hendes familie trak sig fra programmet i utide med henvisning til 'personlige årsager'.

Siden dengang har familien ikke givet flere detaljer om, hvad der egentlig lå til grund for deres exit i programmet.

Nu er de endelig kærester

Men i programmet 'Boss Ladies' på Viaplay og Viafree, som Mathilde Beuschau lige nu er aktuel i, åbner den 20-årige kvinde, der i dag arbejder som onlinecoach og influencer, op for, hvorfor hun sammen med sin mor, far og to søskende forlod programmet dengang.

- Når man er en offentlig person, får man jo som oftest at vide, at man gør tingene forkert. Så mine forældre fik ofte at vide, at os børn blev opdraget forkert, at vi gik i det forkerte tøj, at vi sagde de forkerte ting. Tingene blev altid gjort forkert. Så det var bedst, at vi gik ud, siger hun i programmet.

Mathilde Beuschau ses her i 2011 sammen med Stephanie, Rachel, Emma og Marie, som alle var en del af 'Årgang 0' fra begyndelsen. Foto: Per Arnesen/TV2

Overrasket over stor succes

Til Ekstra Bladet uddyber hun:

- Mine forældre var meget unge, da de tilmeldte sig programmet. De havde ikke en idé om, hvor stort programmet ville blive, og at det ville blive så stor en succes. Det der med at være offentlige personer - det var ikke nødvendigvis noget, de havde lyst til, lyder det fra Mathilde Beuschau, der fortsætter:

- De havde til sidst ikke lyst til, at hele vores opdragelse og vores liv skulle filmes, for folk havde altid deres meninger, og det var mine forældre lidt trætte af.

Svært for søskende

Samtidig fortæller Mathilde Beuschau, at det at være med i programmet også var svært for hendes mindre søskende.

- Det var svært for mine søskende, at det var mig, der var hovedpersonen, for vi var jo alle små, og det var svært at forstå, hvorfor det hele handlede om mig.

- Produktionen lavede for eksempel også interviews med min lillesøster Frederikke, hvor de ikke filmede, for at hun skulle få en fornemmelse af, at hun også var vigtig. Det var rigtig sødt, og det syntes Frederikke jo var spændende, siger Mathilde Beuschau med et smil.

Mathilde Beuschau blev kendt som den lille pige med det smilende temperament. Foto: Thomas Marott/TV2

Blev genkendt på gaden

Ifølge Beuschau var der under familiens deltagelse i 'Årgang 0' også flere fremmede mennesker, der genkendte dem på gaden.

- Der var engang en kvinde, der kom hen til os i supermarkedet og fortalte, at hun havde opkaldt alle sine børn efter os - mig, Frederikke og Rasmus. Det var en mærkelig situation, og det var sådan nogle ting, der blev for meget i længden også, selvom de fleste virkelig var søde.

Alligevel har Mathilde Beuschau i dag selv valgt at leve et liv, hvor hun er kendt i offentligheden.

- Det er jo noget, som er kommet løbende i takt med, at jeg har fået flere følgere på Instagram, og fordi folk jo kan huske mig fra 'Årgang 0', siger hun og fortsætter:

- Men mine forældre støtter mig 100 procent i det, så det er skønt.

Her ses Mathilde med sin far, Martin, som også var en del af 'Årgang 0'. Foto: Linda Johansen

