Nye kendispar i 2021: De fandt kærligheden

2021 har ikke udelukkende stået i coronaens tegn, men også i kærlighedens for en række kendte, der har valgt at finde sammen med en anden mere eller mindre kendt person.

Dermed er de landet i kategorien 'kendispar'.

Efter at have danset sammen i 'Vild med dans' i 2020 fandt skuespilleren Albert Rosin Harson og den professionelle danser Jenna Bagge i 2021 også takten uden for træningslokalet.

Den 19-årige skuespiller og den 33-årige danser stod frem som par i sensommeren og satte efterfølgende ord på forholdet over for B.T.

- Vi kom jo bare sindssygt tæt på hinanden ved at danse sammen, så vi lærte jo hinanden at kende på den måde, og så er Jenna jo bare megasød og totalt positiv og et udadvendt menneske, sagde han til avisen i september.

Fitness-guru Charlotte Bircow og den kendte fodboldagent og tidligere Brøndby-spiller Per Steffensen fandt også sammen i 2021.

Charlotte har, efter en ubehagelig episode med tricktyveri i København, netop været nede og fejre nytår hos ham i Monaco, hvor han bor til daglig.

Kækt indslag

Fra at have været single fandt den tidligere tennisspiller Kenneth Carlsen kærligheden i tv-værten Eva Harlou, som han siden har spillet double med på privatfronten.

Eva Harlou har tidligere dannet par med grevinde Alexandras eksmand Martin Jørgensen.

Eva Harlou og Kenneth Carlsen begyndte at danne par i 2021. Foto: Ida Arentsen/Ritzau Scanpix

Også grevinde Alexandra fandt kærligheden det forgangne år og danner nu par med den i visse kredse særdeles kendte erhvervsmand Nicolai Peitersen.

Han har igennem flere år arbejdet i Kina, hvor han blandt andet har stiftet virksomheden Wikifactory. En virksomhed, som grevinde Alexandra også har vist sin støtte til ved at investere i. Om det er derigennem, parret har mødt hinanden, har de ikke meldt noget ud om.

En romance, der har luret mellem komikeren Victor Lander og musikeren Annika Aakjær, blev i slutningen af året bekræftet med et kækt indslag på Instagram.

Uenighed om familieforøgelse

Victor Lander lagde således billeder op af de to med forskellige gule overskrifter som en hentydning til pressens interesse i deres forhold.

'Jeg håber, det er sandt', står der på et af billederne af det nyforelskede par, der for offentligheden cementerede forholdet med et kys.

Også model Philine Roepstorff, Nicklas Bendtners eks, fik ny kæreste i 2021 i skikkelse af landsholdsspilleren Jacob Bruun Larsen.

Coach og tidligere politiker Manu Sareen forelskede sig i 2021 i den 22 år yngre model Simona Popovic.

I går kunne Ekstra Bladet dog afsløre, at parret allerede er gået fra hinanden igen. Det skyldes ifølge Manu Sareen, at de havde forskellige ønsker i forhold til, om de skulle have børn.