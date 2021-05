Nye problemer: Flere bøder til Camilla Plum

Det giver sjældent smilende ansigter, når Camilla Plum får besøg af Fødevarestyrelsen. I stedet har hun i de seneste år fået flere bøder og påbud fra myndigheden, og nu er den gal igen.

7. maj fik Camilla Plums landhandel på Nørrebro igen besøg af Fødevarestyrelsen, som her kvitterede med en sur smiley og to bødeforlæg. Det viser en netop offentliggjort kontrolrapport.

Her fremgår det, at styrelsen har sendt et bødeforlæg på 5000 kroner, da biksen stadig ikke har bragt orden i et forhold, der blev indskærpet over for forretningen 5. marts.

Det drejer sig ifølge kontrolrapporten om et toilet, hvor der er direkte adgang fra toilettet ud til de rum, hvor der forhandles fødevarer. Det er ikke tilladt, fik Camilla Plum oplyst i marts, men forholdet var altså ikke bragt i orden ved besøget.

'I mappen med egenkontrol foreligger en handlingsplan for april 2021 for etablering af forrum. I handlingsplanen oplyses det, at forrum vil blive etableret i maj 2021,' lyder det i kontrolrapporten.

Det var altså endnu ikke sket 7. maj, men det vides ikke, om Camilla Plum, der ikke er vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse, har fået bragt forholdet i orden efterfølgende.

Camilla Plum solgte for nyligt sit sommerhus på stranden i Tisvildeleje for 25 millioner.

Fjerner flere produkter

Derudover har Fødevarestyrelsen fremsendt et andet bødeforlæg på 5000 kroner - igen på grund af en tidligere indskærpelse, der heller ikke var blevet bragt i orden ved besøget.

Ved det seneste kontrolbesøg fandt Fødevarestyrelsen forskellige produkter - blandt andet tørret økologisk persille - hvor det fremgik, at de var pakket på forskellige datoer i juni og juli 2020. Men det kunne de ikke få til at stemme.

'Fødevarestyrelsen har i forbindelse med tidligere kontroller fået afklaret, at der ikke har været produktion og håndtering - herunder pakning - i perioden 13. juni 2020 til 13. august 2020. I den forbindelse fik Fødevarestyrelsen oplyst, at produkterne var produceret og pakket før perioden 2020,' står der i den nye kontrolrapport.

Camilla Plum har for nylig solgt sit 70 kvadratmeter store sommerhus i Tisvildeleje for 25 millioner kroner. Selv havde hun købt det i 1996 for blot 654.500 kroner. Så mon ikke der er penge til at betale de to bødeforlæg, hvis hun ønsker det. Foto: Henning Hjorth

Det fremgår desuden, at en ansat oplyste til de udsendte fra Fødevarestyrelsen, at man fjerner de omtalte produkter fra butikken. Men det var altså ikke nok til at slippe for et bødeforlæg.

Ligesom i flere andre kontrolrapporter i de seneste år slutter Fødevarestyrelsen af med en advarsel til Camilla Plum:

'Virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på minimum tre ud af de seneste fire kontrolbesøg. Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger.'

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Camilla Plum samt forsøgt at få afklaret, hvorvidt hun har tænkt sig at betale de to bødeforlæg eller klage over dem. Hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

