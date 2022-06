Nye problemer: Nedtur for Jesper Nielsen

Ejendomsmægleren havde regnet med at lave et overskud på sine forretninger i 2021, men sådan gik det ikke, fremgår det af hans nye regnskab

Ejendomsmægleren Jesper Nielsen, som mange kender fra DR-programmer som 'Hammerslag' og 'I hus til halsen', har indkasseret en økonomisk øretøve.

Det er ikke en syngende lussing, men en lille snitter.

Det overskud, mægleren havde forventet at lave på sin franchisegiver-virksomhed, Jesper Nielsen Franchisegiver A/S, er nemlig endt et underskud. Det viser tal fra hans seneste regnskab.

Af ledelsesberetningen fremgår det, at Jesper Nielsen havde regnet med at lave et overskud for årets resultat på 264.000 kroner. Men sådan er det langtfra gået.

Underskud

Jesper Nielsen lægger navn til ejendomsmæglerkæden, som han ejer sammen med Nykredit Mægler A/S, og de enkelte butikker, der drives af franchisetagere, har altså kostet penge i det seneste år.

Helt præcis er der noget skuffende underskud på 335.000 kroner før skat, 'hvilket er noget lavere end det forventede overskud på t.kr. 293', står der direkte i ledelsesberetningen.

Året før lavede Jesper Nielsen Franchisegiver A/S et overskud på 228.000 kroner før skat.

Det sløje resultat for 2021 har også haft betydning for virksomhedens egenkapital, der er faldet fra 472.000 kroner til 208.000 kroner.

Trods den økonomiske nedtur fortsætter Jesper Nielsen med at åbne butikker i sit navn.

I 2021 blev der åbnet yderligere fem ejendomsmæglerforretninger i Jesper Nielsens navn. Med udgangen af regnskabsåret 2021 lagde Jesper Nielsen navn til i 13 mægler forretninger, og der er flere på vej.

Hærværk og hvidvask

I januar blev flere af Jesper Nielsens butikker nord for København udsat for hærværk. Ruderne til hele tre af forretningerne blev knust af ukendte gerningsmænd, fremgik det af døgnrapporter fra Nordsjællands Politi.

Jesper Nielsen ønskede ikke selv at udtale sig om de smadrede ruder, men en pressemedarbejder kaldte det 'ubehageligt og ærgerligt'.

I februar blev endnu en butik udsat for hærværk.

I slutningen af 2021 blev Jesper Nielsen meldt til bagmandspolitiet, da Erhvervsstyrelsen ikke mente, loven om hvidvask var overholdt i en af hans butikker.