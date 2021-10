Nye rotter i Fælden i Svendborg

Man kan godt være en ’gammel rotte’ – selv om man er ny på posten.

Og det er tilfældet for Christine Astrid og ikke mindst hendes mand Mikkel Schrøder, som netop har købt Danmarks ældste revy, Rottefælden i Svendborg.

Selv om de er de nye rotter i Fælden, er de på ingen måde novicer i revysammenhænge – og faktisk kan man sige om Mikkel, at han faldt i gryden allerede som barn og ung, idet han er søn af skuespiller Hanne Uldal samt skuespiller og instruktør Peter Schrøder – begge forældre har haft revy tæt inde på livet – Peter Schrøder har sågar instrueret Cirkusrevyen.

Corona-afstand

– Christine og jeg fik et tilbud, som vi ikke kunne sige nej til, og for at fremtidssikre den gamle revy og for (med Mærsks ord) at udvise rettidig omhu, har vi flyttet den til Svendborg Teater. Oven på coronaen er folk blevet meget opmærksomme på afstand, og det er ikke en luksus, vi kunne tilbyde i de gamle og oprindelige lokaler. Men selv om rammerne moderniseres vil revyen stadig være ’Svendborg Sommerrevy Rottefælden’, og vi vil gøre alt for at underholde vores publikum på klassisk Rottefælden-maner, forklarer Mikkel Schrøder.

Børne-tv-vært

Der er sket en del for Mikkel, siden han i 1997 lagde grundstenen til sin underholdningskarriere i Børne- og Unge-tv på DR, men med en konstant fokus på underholdning og med solide erfaringer fra bl.a. shows i Bræstrup og revyen i Svendborg, føler han sig godt klædt på til jobbet som medejer af Rottefælden.

– Det er klart, at Christine og jeg har rådført os med folk fra branchen – ikke mindst mine forældre, så vi er fortrøstningsfulde, tilføjer han.

Med sig til at levere varen i 2022 har Christine Astrid og Mikkel Schrøder Anne Herdorf og 50 års scenejubilaren Jan Schou.