Nygift kendispar: Har store fremtidsplaner

I weekenden sagde Morten Kjeldgaard ja til sin udkårne, Frederik Haun, i idylliske rammer på pinsedag

Da Ekstra Bladet møder dem på den røde løber til premiere på filmen 'A Beautiful Life' få dage efter brylluppet, svæver de stadig på en lyserød sky.

- Det gik over alle forventninger. Det var så følelsesladet og overvældende det hele, siger Morten Kjeldsgaard om den store dag.

Det nygifte par drømmer om børn i fremtiden. Foto: Kenneth Meyer

Morten Kjeldgaard og Frederik Haun har dannet par i fem år, og deres opskrift på et lykkeligt og succesfuld parforhold er klar.

- Det handler meget om åbenhed, ærlighed og at give plads til hinanden, siger Frederik Haun og tilføjer, at det er vigtigt at kunne respektere hinandens forskelligheder.

Kirkeklokkerne har slået, og parret er også begge enige om, hvad fremtiden nu bringer. Og planerne er store.

Annonce:

- Vi har begge to en stor drøm om at få børn på et tidspunkt. Det må være det næste store, det er lidt besværligt, men vi har undersøgt nogle muligheder. Så må vi vente og se, siger Frederik Haun, og Morten Kjeldgaard stemmer i.

- Jeg tænker inden for de næste par år, forhåbentligt. Det er en stor drøm.

Rørt til tårer

Begge ægtefæller blev ført op ad kirkegulvet af deres mødre, og det var her, mens orglet kimede, at det gik op for dem begge, at nu var det endelig deres tur.

Og havde det været en mulighed at oddse på, hvem der ville blive mest rørt under ceremonien af de to herrer, herskede der iblandt det nyslåede ægtepar ingen tvivl om, at det blev den tidligere bagedystdeltager, som åbnede for tårekanalerne først.

- Det gjorde Frede, men det havde jeg også satset på inden, fortalte en grinende Morten Kjeldgaard.

- Det gjorde jeg nok, men jeg synes ikke, at jeg græd så meget, sagde den nu tørøjede Frederik Haun.

De to kvinder i den nye sæson af 'Bachelorette' var en anelse skuffede over udvalget af mænd i første afsnit. Hør hvorfor i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app