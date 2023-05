Nyskilt dansk sangerinde: Indledte forhold til storsvindler

Nina van Pallandt havde i start-70'erne et seksuelt forhold til Clifford Irving, der i samtiden stod bag et af de største svindelnumre nogensinde. Dermed blev hun involveret i stor retssag mod flirten

Hun forlod én enfant terrible og indledte en romance med en ny, selvom han endda havde en kone derhjemme.

Hvis du har fulgt med i Ekstra Bladets podcast om den engang så verdenskendte hitduo Nina & Frederik og deres optur og deroute, så vil du vide, at podcasten nu er nået til tiden efter Nina og Frederiks brud både som ægtepar og musikalsk duo i slut-1960'erne.

De blev kaldt verdens smukkeste par og sang for udsolgte sale i hele verden i slut-50'erne og start-60'erne.

Men pludselig tog historien om det forelskede par og den musikalske duo en uventet drejning:

Fra stjernestøv og calypso-toner til skilsmisse, smugling, svindel - og drab.



Med Susse Wold som fortæller, dykker Ekstra Bladet ned mysteriet om verdensstjernerne.

Ikke lang tid efter bruddet - i begyndelsen af 70'erne - møder hun Clifford Iriving på Ibiza. En dengang mindre succesfuld forfatter med storhedsvanvid, som Nina begynder at se en hel del til.

Irving har kort forinden besluttet sig for at skrive en biografisk bog om forretningsmanden Howard Hughes baseret på blandt andet falske interviews med filantropen, og Irving får da også et forlag på krogen ved at lyve over for dem så vandet driver.

Forlaget må nemlig love én ting: De må IKKE selv kontakte Howard Hughes, hvilket qua svindlen giver god mening, for i virkeligheden er bogen altså forfalsket og blevet til helt uden den virkelige Howard Hughes' medvirken.

Clifford Irving i 1972, da retssagen kørte. Kort forinden havde han en romance med Nina van Pallandt, som dermed blev trukket ind hans verden af svindel. Foto: Ritzau Scanpix

Iriving har således arrangeret, at en helt anden mand skal spille Howard Hughes og udtale sig på dennes vegne i de interviews, der bruges i bogen. Alt bygger på løgn og latin.

På den måde får han og forretningspartneren samt hans kone Edith og endnu en medskyldig udbetalt formuer i forskud inden udgivelsen af den forfalskede bog.

Men den når aldrig at udkomme, før skandalen ruller, og Nina van Pallandt bliver fanget midt i det hele. Netop i den periode lige før og efter, at Clifford Irvings svindelnummer kommer for en dag, tilbringer hun nemlig en hel del tid med Irving i det skjulte.

Clifford Irvings store svindelnummer blev i 2006 til Hollywood-filmen 'The Hoax' med Richard Gere i rollen som Clifford Irving og Julie Delpy i rollen som Nina van Pallandt. Foto: Mary Evans/AF/Disney/Ritzau Scanpix

Dermed kommer Nina i politiets søgelys, og det er blandt andet hende, der er en af de første til at punktere Clifford Irvings alibi, fortæller forfatter bag en bog om Nina, Jacob Wendt Jensen, i podcasten.

- FBI interviewer Clifford Irviing, og han trækker den så langt, han overhovedet kan. Men så begynder de også at lede efter Nina, for de kan se, at hun optræder på nogle flybilletter sammen med Irving. Da de finder hende, så udspørger de hende: 'Vi kan se, du du har været i Puerto Rico med Clifford Irving. Mødte I Howard Hughes dernede, eller har du overhovedet hørt noget om denne bog?'.

- Så sagde hun en meget berømt sætning: 'Vi var i Puerto Rico i to døgn, og det var kun omkring halvanden time, vi ikke var i dobbeltsengen, så jeg tror ikke rigtig, at Clifford kan have mødt Howard Hughes'.

Hør alt om svindelsagen, romancen og den stærkt omtalte retssag mod Irving, som Ninas engelske manager havde skumle bagtanker med at få Nina involveret i, i fjerde episode af 'Nina & Frederik - mysteriet om de forsvundne verdensstjerner'.

