Nyt eventyr: Stjerne køber sommerhus på Sejerø

Det går godt for 'Borgen'-stjernen Mikkel Boe Følsgaard, der både er aktuel i en ny film og har købt et sommerhus

Borgere på Sejerø kan se frem til at få en vaskeægte stjerne til øen.

Skuespiller Mikkel Boe Følsgaard og hans hustru, Freja Friis, har nemlig købt sig et sommerhus på den 12 kilometer lang ø i Sejerøbugten i Kattegat.

Det fremgår af Tinglysningen, hvor det ligeledes fremgår, at parret har måtte smide 1.200.000 kroner for det 41 kvadratmeter store sommerhus, der ikke har skiftet hænder siden 1999. Dengang blev det solgt for bare 298.930 kroner.

For de 1,2 millioner, som Mikkel Boe Følsgaard har smidt, får parret et sommerhus, der har tre værelser, et køkken og et badeværelse.

Mikkel Boe Følsgaard spiller med i filmen 'Ehrengard: Forførelsens kunst', hvortil dronning Margrethe har lavet scenografi og kostumer. Her er de til verdenspremieren i Moltkes Palæ i København. Foto: Emil Nicolai Helms / Ritzau Scanpix

Det voldsomt varme septembervejr, der den seneste tid har været over Danmark, har parret dog ikke haft mulighed for nyde i deres nye fritidshus. Ifølge Tinglysningen overtager parret, der har to børn sammen, nemlig først huset 15. september.

Mikkel Boe Følsgaard har et hav af danske film og serie bag sig. Blandt andet 'En kongelige affære', 'Kvinden i buret', 'Under sandet', 'Sommeren '92', 'Arvingerne', 'Borgen' og 'Kastanjemanden', ligesom Mikkel Boe Følsgaard også har vundet flere priser for sit skuespil.

Blandt andet blev han hyldet med en Bodil i kategorien 'bedste mandlige hovedrolle' for sin rolle i en 'En kongelige affære', ligesom han også har vundet en Robert i kategorien 'årets mandlige birolle' for sin præstation i 'Arvingerne'

Lige nu den populære skuespller aktuel i Netflix-filmen 'Ehrengard: Forførelsens kunst', som han spiller en af hovedrollerne i. Filmen, der har været mange år undervejs, er instureret af Bille August, ligesom også dronning Margrethe har haft en finger med i spillet i filmen.