Nyt job efter anklager om krænkelser: Det skal han nu

Der er landet endnu et nyt job til Michael Bojesen

Det er ikke længe siden, Michael Bojesen kunne tiltræde sit nye job som dirigent for Filharmonisk Kor Aalborg. Og nu er der faldet endnu et job af til den tidligere chefdirigent for DR Pigekoret.

Således kommer Michael Bojesen fremover til at være hurtig på hænderne, når han inden længe skal starte i jobbet som organist i henholdsvis Vejby Sogn og Tibirke Sogn i Nordsjælland. Det skriver Berlingske.

- Vi har ansat Michael Bojesen ud fra hans faglige kvalifikationer. Han var den langt bedst kvalificerede i det ansøgerfelt, som vi havde. Og der var mange ansøgere, siger Kenneth Øhlenschlæger Buhl, der er formand for menighedsrådet i Tibirke til Berlingske, hvor han også oplyser, at fortidens anklager ikke skulle stå i vejen for Bojesens store talent.

Fyret efter anklager om krænkelser

Michael Bojesen har de seneste år været genstand for en række anklager om grænseoverskridende og krænkende adfærd i forbindelse med tidligere ansættelser.

I 2022 fik anklagerne mod Michael Bojesen den konsekvens, at han blev fyret som chef for Malmö Opera, fordi man i kølvandet på den negative omtale ikke længere havde tillid til ham.

En advokatundersøgelse slog i 2021 fast, at medlemmer af Sankt Annæ Gymnasiekor under Michael Bojesens ledelse af koret blev udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og krænkende adfærd.

Michael Bojesen var ansat på skolen i perioden 1984-2001, og han var leder for koret i de sidste ti år af sin ansættelse.

Også DR har foretaget en undersøgelse af anklager om krænkelser i DR Pigekoret, og den konkluderede blandt andet, at der i koret under Michael Bojesens ledelse som chefdirigent har været et seksualiseret miljø, samt at tre sager om krænkelser relaterer sig til Michael Bojesen.

Bojesen ledede koret fra 2001 til 2010.