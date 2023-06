Nyt job: Qvortrup bliver tv-vært

Henrik Qvortrup er vendt tilbage til DK4, der også gav ham et arbejde i kølvandet på tys tys-afsløringerne i 2014. Denne gang skal han lave et interviewprogram på lyd og billede med titlen 'Q-Cast'

Kanalen DK4 er kendt for at give kendte personer, som af den ene eller anden grund enten har været i gennem shitstorms eller opsigtsvækkende fyringer, en ny chance for at folde sig ud jobmæssigt.

Det har gennem tiden blandt andet drejet sig om profilerede folk som Jes Dorph-Pedersen, Jens Gaardbo, Inger Støjberg og Milena Penkowa.

Også journalist og mediepersonlighed Henrik Qvortrup blev i 2015 efter 'tys tys-sagen' hevet ind til en tjans som politisk interviewer, og nu er han tilbage på tv-kanalen otte år efter.

Undrer sig

Denne gang gælder det dog et nyt interviewprogram på tv-kanalen med titlen ’Q-Cast’, der udkommer både på billede og lyd, hvor han skal tale med kendte mennesker om deres op- og nedture.

De første programmer har allerede været sendt og ligger online.

- Det undrer mig lidt, at det først bliver opdaget nu, for de første programmer har været ude i tre uger. Det er jo ikke verdens største hemmelighed, siger Henrik Qvortrup til Ekstra Bladet og understreger, at det IKKE er politiske interviews, han skal lave.

- Det er portrætinterviews, der på ingen måde er begrænset til politikere som gæster. Det er i min egenskab af interviewer, at jeg er ansat, og det er det, jeg vil udfolde. Det kan ligeså godt være en cirkusprinsesse som en erhversleder eller politiker, siger Qvortrup.

- Jeg vil fortsat afkræve folk et svar, hvis de ikke svarer, men det er ikke et tredjegradsforhør, og det er mere en samtale end et hardtalk-interview. Det er et forsøg på at koble de to genrer, fortæller den nyslåede tv-vært.

Højt til loftet

- DK4 har fået et ry for at ansætte kontroversielle folk, der har været i gennem shitstorms. Er det noget, du har tænkt over, inden du sagde ja?

- Altså, hvad årsagen er til, at de har entreret med mig, det må du spørge DK4 om. Men jeg er bare glad for, at der er højt til loftet. Men jeg er jo ikke dummere, end jeg godt ved, at jeg til tid og evighed på godt og ondt vil være en kontroversiel mand, siger Henrik Qvortrup, der ikke vil afsløre, hvad han får oi løn for sin ulejlighed.

- Men hvis du spørger, om jeg gør det gratis, så er svaret nej. Jeg er blevet for gammel til det der med, at arbejdet bærer lønnen sig selv. Men jeg tror, jeg vil citere min gamle arbejdsgiver og sige, at det kommer vi ikke nærmere, griner Qvortrup.

Han fortsætter i øvrigt som både podcastvært og politisk kommentator på Ekstra Bladet.

